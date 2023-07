Deuxième tournée des réunions régionales de l’année 2023 pour Avenir Rénovations

Avenir Rénovations poursuit sa croissance ce premier semestre

Depuis les dernières réunions régionales qui se sont déroulées en février dernier, le réseau Avenir Rénovations a connu une croissance spectaculaire avec l’ouverture de 31 nouvelles agences. Cette expansion remarquable témoigne du dynamisme et de l’attractivité du réseau auprès des entrepreneurs du bâtiment. La confiance accordée par ces nouveaux franchisés témoigne également de la crédibilité et de la force du concept proposé par Avenir Rénovations.

Du côté des ventes, le chiffre d’affaires de nos franchisés ses six premiers mois a atteint près de 22 millions vs 14 millions l’an dernier sur la même période. Une belle progression qui montre aussi que la recette Avenir Rénovations est un succès également sur le terrain.

Des sujets concrets pour aider nos franchisés au quotidien

Au programme de ces réunions :

Nos franchisés ont été sensibilisés sur les risques et responsabilités de la sous-traitance avec notamment tous les documents à fournir pour garantir la conformité et la qualité des partenariats.

Laurent Posenel, chargé d’animation et de développement chez Cerqual a pris la parole pour expliquer l’importance de la certification NF Habitat RGE.

Un zoom sur le financement a été présenté pour que nos franchisés soient plus à l’aise avec le sujet et proposent ce type de solutions à leurs clients et ainsi développer davantage leur panier moyen et leur chiffre d’affaires.

Des sessions d'échanges ont été organisées pour favoriser les discussions entre les franchisés et les membres de la tête de réseau.



Comme le souligne Gautier Mousset, animateur Avenir Rénovations de la région Grand Ouest :



“Les réunions régionales sont des moments précieux, à la fois pour la tête de réseau, qui via les animateurs, peuvent redescendre les informations essentielles pouvant aider les agences au quotidien, mais aussi pour les agences franchisées qui peuvent profiter de ce moment pour échanger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans leur secteur respectif.

Nous avons pu échanger sur des solutions concrètes face à la conjoncture économique actuelle (exemple : sujet du financement), mais aussi sur des questions relatives aux développement des compétences via des souhaits de formation, ou sur des sujets plus opérationnels tels que les évolutions de produits de la centrale d’achats par exemple. »