Nouvelle franchise de rénovation à Taverny (95)

C’est dans le département du Val d’Oise et plus précisément dans la ville de Taverny (95) qu’une nouvelle franchise de rénovation ouvre ses portes avec le réseau Avenir Rénovations.

Julien Dos Santos est le nouveau franchisé à la tête de cette agence de rénovation tous corps d’État.

Dans cette interview, Julien revient sur son parcours professionnel et partage avec vous sa motivation à devenir entrepreneur dans le bâtiment.

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?

J’ai débuté mon parcours professionnel dans le milieu de l’hôtellerie. Après avoir passé mon diplôme, je suis devenu responsable des achats France dans un grand groupe hôtelier.

A l’issue de cette expérience, j’ai ensuite basculé dans le milieu de l’agroalimentaire pendant quelques années.

Parallèlement à cela, je travaillais dans le milieu du bâtiment avec mon père. Ce dernier possédait son entreprise de bâtiment depuis plus de 30 ans. J’étais donc très souvent avec lui sur les chantiers pour l’aider à rénover les logements de ses clients. Le milieu du bâtiment et, plus particulièrement, de la rénovation me plaît et me passionne depuis mon plus jeune âge. J’ai notamment réalisé plusieurs rénovations globales pour mes biens personnels.

C’est sous l’impulsion d’autres franchisés du réseau Avenir Rénovations que j’ai rejoins l’aventure.

L’envie d’entreprendre dans un secteur qui me passionne m’anime depuis plusieurs années. Ce que j’aime dans le fait d’être mon propre patron c’est tout d’abord l’autonomie que l’on a au niveau de la gestion de son entreprise mais également de l’organisation globale.

J’aime aussi le fait de rencontrer sans cesse de nouvelles personnes (clients, fournisseurs, sous-traitants…) car je trouve cela très enrichissant.

Pour lancer mon entreprise de rénovation, je ne pensais pas forcément au modèle de la franchise. Cependant, le fait d’être dans la rénovation sous le modèle de franchise est une vraie sécurité pour moi.

Qu’est-ce qui t’a plu dans le modèle d’Avenir Rénovations ?

Tout d’abord, c’est le concept global du réseau Avenir Rénovations qui m’a plu.

Le gros point fort de cette franchise est pour moi le logiciel métier Devibox, c’est ce qui a créé le déclic chez moi.

J’ai toujours connu des environnements avec beaucoup de process, lors de mes diverses expériences professionnelles. Pour moi, le logiciel métier est un point très important qui m’a permis de voir qu’avec Avenir Rénovations, nous sommes très bien encadrés et suivis.

Pour finir, je trouve que le réseau Avenir Rénovation se remet toujours en question, que ce soit dans l’évolution du logiciel, ou bien sur l’évolution de la franchise. C’est assez motivant de travailler sous l’impulsion d’une marque qui ne cesse de performer et d’évoluer de jour en jour.

Qu’as-tu pensé de la formation initiale proposée par le réseau ?

Cette formation a été très utile pour moi. J’ai appris beaucoup de choses et trouvé cette formation très riche, dense et intense. Ce que j’ai apprécié lors de la formation, c’est le fait que les intervenants soient des personnes du métier, ce qui a pour effet de rendre celle-ci très intéressante et qualitative.