Nouvelle franchise de rénovation à Valserhône (01)

Yvan, peux-tu me parler de ton parcours professionnel ?

Au fil des années, ma carrière s’est orientée vers le domaine sportif à travers l’ouverture d’une franchise. En effet, j’étais franchiseur d’une salle de sport que j’ai ouverte il y a quelques années. En parallèle, j’ai également travaillé en tant que coach sportif pendant plus de 6 ans. Bien que j’aie toujours eu une passion pour ce secteur, il est devenu évident pour moi que je souhaitais changer de cap professionnel et m’orienter vers un domaine qui m’attire davantage : la rénovation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Avenir Rénovations

Pourquoi as-tu décidé de te tourner vers le secteur de la rénovation pour ta reconversion ?

En tant qu’investisseur immobilier, j’ai toujours eu un intérêt prononcé pour le domaine de la rénovation. Aujourd’hui, je suis convaincu que cette nouvelle orientation correspond parfaitement à mes aspirations professionnelles. Je suis prêt à faire le grand saut et à me lancer pleinement dans cette nouvelle aventure.

Comment as-tu connu le réseau Avenir Rénovations ?

C’est en effectuant des recherches sur le web que j’ai découvert le réseau Avenir Rénovations.

Je recherchais des franchises de rénovation tous corps d’état et Avenir Rénovations est sortie du lot.

C’était la seule franchise de rénovations tous corps d’état à proposer une garantie décennale qui permet de couvrir l’intégralité des corps de métiers.

Je n’ai pas hésité une seconde pour adopter de nouveau le modèle de la franchise pour lancer mon entreprise de rénovation.

La franchise est un modèle que je connais bien et qui, pour moi, facilite l’ouverture d’une entreprise, les démarches administratives… Tout est beaucoup plus simple avec un réseau de franchise et cela me permet de bénéficier de la force d’un réseau.

Quels avantages trouves-tu dans le réseau Avenir Rénovations ?

À mes yeux, le modèle Avenir Rénovations présente une grande flexibilité, ce qui constitue l’un de ses atouts majeurs. De plus, le logiciel métier Devibox représente une ressource précieuse pour développer son entreprise en toute tranquillité. Son interface intuitive et sa facilité d’utilisation sont des atouts indéniables.

Quelle est ton opinion sur la formation initiale dispensée par le réseau ?

La formation initiale est extrêmement complète. Elle couvre de nombreux aspects, qu’il s’agisse de la technique ou du volet commercial, entre autres. Le formateur se distingue par son excellence et son attention à nos besoins spécifiques. Je me sens désormais prêt à me lancer en tant que franchisé Avenir Rénovations à Valserhône (01).