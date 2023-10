AvivA cuisines organise 3 réunions exclusive sur la franchise

Avec 114 magasins en activité, cuisines AvivA compte parmi les acteurs majeurs du secteur de la cuisine en France. Nous affirmons notre positionnement et nos valeurs avec passion. Les franchisés cuisines AvivA évoluent dans un métier synonyme de diversité et de créativité. Nous mettons l’humain au cœur de notre stratégie de développement et d’accompagnement des franchisés.

Enseigne dans cet article AvivA cuisines Voir plus Nous organisons 3 rencontres en région pour présenter notre concept … retrouvons nous à : L’occasion parfaite pour découvrir le marché, le concept, les chiffres clés Au Programme : 9:30 : Accueil autour d’un café

10:00 à 12:30 : Présentation de Cuisines AvivA Découvrez notre histoire, notre expertise dans le domaine de la cuisine équipée et notre engagement envers nos franchisés Les opportunités de Franchise sur l’IDF et en France : comment réussir une franchise de cuisines équipées, les avantages et les possibilités de croissance Process d’ouverture d’une Franchise : les 6 étapes clés, l’accompagnement dès le montage du projet, la formation et l’animation du franchiseur pendant votre vie de franchisé Témoignages et échanges avec un Franchisé parisien et notre équipe d’experts

12:30 à 14:00 : Déjeuner pour poursuivre les échanges à table

14:00 à 16:00 : échanges individuels privilégiés avec l’équipe pour approfondir le projet Pour s’inscrire : développement@gp-aviva.com ou par téléphone :

Michel Legal au 07 60 41 53 58 Réservation avant le 11 octobre 2023 Nous avons hâte de vous accueillir ! Par Sarada Nagaradjou Suivre

