Envie de booster votre communication ? Participez au BIG Concours du Retail !

La publicité n’est pas anodine pour une enseigne, elle est aujourd’hui plus que jamais essentielle pour construire la notoriété d’une marque, en créant un capital de sympathie, d’intérêt et d’envie. Elle facilite aussi le recrutement de franchisés, qui voient en elle un soutien fort dans le développement de leurs futurs points de vente.

Créé en 2020 à l’initiative de SK Conseils et de BIG Success, le BIG Concours a pour objectif de contribuer au développement de la visibilité et de la notoriété des 5 enseignes lauréates. Pour cette troisième édition, la valeur totale des dotations s’élève à plus de 400 000€ !

Pour proposer un dispositif complet et efficace, SK Conseils et BIG Success ont fédéré 9 partenaires experts, afin d’élaborer de véritables campagnes de communication 360°. Le jury sera présidé cette année par Cedric Giacinti, Directeur Général du réseau Pitaya, et sera composé de Karine Berthier, Directrice Conseil du Cabinet ESCAL Consulting ; Franck Berthouloux, Directeur de TGS France ; Fabienne Broucaret, Rédactrice en chef de L’Officiel de la franchise ; Sylvie Gaudy, Directrice du Salon Franchise Expo Paris chez Infopro Digital ; Stéphanie Kruch, Présidente de SK Conseils ; Anaïs Langlois, Responsable du pôle planning stratégique chez BIG Success et Frédérique Refalo, Directrice générale adjointe de M6 publicité.

Concrètement, le Grand Prix sera décerné à une enseigne de plus de 60 points de vente, sur la base de son dossier de candidature et d’une présentation orale. A la clé : 200 000€ de gains en espaces publicitaires sur la chaine M6, ainsi que la conception et la production d’un spot TV et Radio. Les Prix de la Croissance seront, quant à eux, attribués à quatre enseignes possédant entre 20 et 60 points de vente. La sélection pour ces prix se fera uniquement sur dossier. Les lauréats auront accès à divers outils de communication B2C et B2B offerts par sept prestataires experts.

La remise des prix aura lieu lors du salon Franchise Expo à Paris en mars 2024. Pour rappel, l’an dernier, le concours a été remporté par Ecomiam. Les 4 finalistes étaient : Basilic & Co, Ange Boulangerie, Mail Boxes Etc. et Médor et Compagnie.

Infos et inscriptions : Le Big Concours du Retail, 2 prix, 5 gagnants, jusqu’au 3 décembre 2023 !