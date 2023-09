Interview SIEC édition PARIS 2023

(Cet article est sponsorisé par SIEC Paris)

Comment se présente cette nouvelle édition du Siec, Comment se porte le marché du retail dans cette période post covid ? Quelles seront les nouveautés ?

Pour cette dix-huitième édition du salon, on veut célébrer le RENOUVEAU DU COMMERCE ! Alors que le e-commerce a explosé pendant la pandémie, les consommateurs français sont massivement retournés dans les magasins après la crise sanitaire et la fréquentation des sites commerciaux progresse, témoignant du pouvoir fédérateur du commerce.

De nombreux chiffres d’affaires ont aujourd’hui dépassé ceux de 2019, de nouveaux concepts fleurissent et les transactions immobilières sont nombreuses !

Cette année, le Siec et son programme de conférences vont démontrer la diversité et le dynamisme du commerce omnicanal, qui est aujourd’hui une évidence pour tous ses acteurs, proposant une véritable expérience répondant aux nouvelles attentes – notamment expérientielles – des consommateurs. Le renouveau du secteur voit émerger des espaces commerciaux aux fonctions bien plus diversifiées, et mieux intégrées dans leur environnement social et urbain.

Nos objectifs exposants / visiteurs et ambitions pour cette nouvelle édition sont de dépasser le score 2O22, avec ses 4 500 visiteurs et permettre ainsi à nos plus de 100 exposants d’échanger et présenter leurs nouveaux projets, notre offre est composée à 70% de Sociétés de Conseil, de Promoteurs et de Gestionnaires.



Cette année le Pôle Ville et Collectivité s’est enrichi de nouveaux acteurs qui viendront présenter la dynamique et attractivité de leurs territoires.



Les nouvelles normes environnementales, les logiciels d’optimisation des espaces en location, la collecte de la DATA, le marché de la seconde main sont au cœur de l’offre l’espace startups porteur de solutions inédites.



Autre espace, incontournable, la grande zone dédiée au Retailtainment qui va encore cette année vous surprendre par ses nouveautés, un atelier : Explorer les enjeux futurs du retailtainment est programmé le 20 septembre.

Le programme du salon invite les visiteurs à célébrer l’innovation du secteur, cette année encore, les Trophées de la Fédération des Acteurs dans les Territoires récompenseront les meilleurs projets immobiliers, les initiatives portées par les directions des espaces commerciaux et les projets collectivités du programme Action cœur de ville ! La remise des prix clôturera la dix-huitième édition du SIEC le mercredi 20 septembre à partir de 17 heures dans l’espace de conférence et sera suivi d’un cocktail.

Quels sont les points forts du programme thématique cette année ?

Cette année, preuves à l’appui, les conférences du SIEC vont vous montrer que l’optimisme, l’envie et le goût d’entreprendre sont toujours bien présents dans notre filière !



Parmi les sujets traités lors de l’édition 2023 du salon international des espaces commerciaux, les intervenants de haut niveau apporteront leur regard sur les enjeux, les tendances et les innovations du secteur : Quelles dynamiques sectorielles sur 10/15 ans ? JO 2024 : quel impact commercial sur les territoires ? Quelles attentes de la Gen Z dans le commerce ? Est-ce le moment d’investir dans l’immobilier commercial ? Les foncières de centre-ville : bilan mitigé ou vraie révolution dans le financement de la redynamisation des territoires ? Une reconquête des centres-villes par les enseignes ?

N’oublions pas les autres temps forts de Networking, Le Siec offre également des temps de networking hors les murs du salon, Le dîner de Gala réunira le 18 septembre, tous les acteurs du commerce dans un cadre prestigieux.



Et pour célébrer cette grande messe du secteur et la deuxième année de coorganisassions avec Paris Retail Week nous vous invitons à nous rejoindre le 19 septembre à partir de 19 heures pour fêter ensemble la communauté du retail et de l’immobilier commercial pour la grande soirée du RETAIL.

Enfin quelques lignes sur RDV Business N°1 du commerce

Paris Retail Week et le Siec sont deux salons référents du retail, qui forment le rendez-vous incontournable du commerce omnicanal. Ils permettent de rassembler les acteurs du commerce et de l’ensemble de la chaîne de valeur du retail. Véritable booster de business, les deux salons accompagnent les exposants et les visiteurs dans la concrétisation de leurs projets mais aussi dans le décryptage des tendances. Au-delà, ces salons sont la vitrine des innovations qui transforment en profondeur la relation client de tous types de commerce.

L’événement en chiffres : Près de 25 000 professionnels qualifiés, plus de 500 exposants qui couvrent toute l’offre disponible sur chacune des verticales du retail

Plus de 200 conférences avec des top speakers inspirants et ateliers visant à fournir aux participants « une boîte à outils » pour les aider à initier et à développer une approche retail omnicanale.Rendez-vous à Portes de Versailles Pavillon 6