JFG Clinic : Interview Marie-Christine

(Cet article est sponsorisé par JFG Clinic)

JFG Clinic : Bonjour Marie-Christine, déjà, peux-tu te présenter et présenter tes deux centres ?

Marie-Christine : Bonjour Claire, je m’appelle Marie-Christine Fernandes et j’ai 43 ans. En mars 2022, j’ai ouvert mon 1er centre à Montluçon, ma ville natale. Pendant plus de 20 ans, j’ai encadrée des équipes dans une enseigne de beauté, poste dans lequel je m’épanouissement pleinement car j’aime le relationnel et le sens du commerce. Suite à une belle réussite avec mon centre JFG Clinic Montluçon, nous avons décidé d’ouvrir un 2nd centre dans une ville limitrophe pour dupliquer l’aventure. Notre choix s’est porté sur la ville de Bourges, dans laquelle nous avons ouvert en mai 2023.

JFG Clinic : Pourquoi avoir choisi de se lancer dans l’aventure de la franchise ?

Marie-Christine : Mon mari me tannait pour ouvrir une franchise. Il me disait tout le temps « Avec l’énergie que tu déploies à travailler pour les autres, il faut que tu monter un commerce à toi ! » (Éclats de rire). C’est donc ce que j’ai fini par réaliser.

Et, « pourquoi, j’ai fait le choix de la franchise », car je me sentais plus soutenue en terme de communication avec des supports mis à disposition et puis j’avais besoin d’échanges avec d’autres franchisés pour développer plus facilement mon projet.

JFG Clinic : En 3 mots, comment décrirais-tu l’enseigne JFG Clinic ?

Marie-Christine : Le premier, je dirai Moderne : nous travaillons sur des technologies dans l’air du temps et la colorimétrie JFG Clinic donne une enseigne actuelle.

Ensuite, Structurée : avec la tête de réseau, nous avons des services à tous les niveaux, une vraie structure est organisée derrière nous (des produits, à la logistique, au SAV technologique). Aujourd’hui, quand on a une question, on a une réponse immédiate.

Enfin, le dernier terme donné serait Novatrice : les technologies se réinventent systématiquement, ce qui est stimulant pour soi et pour notre business. »

JFG Clinic : Personnellement, es-tu plutôt • team minceur, • team dépilation ou • team anti-âge ?

Marie-Christine : Team minceur !! Déjà parce qu’aujourd’hui, la femme qui se regarde dans un miroir et qui se dit « je suis parfaite », ça n’existe pas. Ainsi, j’ai envie de leur donner confiance en elles. Aussi, cette proximité avec les client(e)s est agréable. Nous apprenons à les connaître, il y a un côté psychologique, le relationnel a beaucoup d’importance dans ce que nous apportons chaque jour avec nos services. Comme je l’ai dit précédemment, j’aime le relationnel et je le retrouve tout particulièrement avec le conseil en minceur, même si j’apprécie aussi énormément recevoir les client(e)s pour de la dépilation et l’anti-âge.

JFG Clinic : Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à quelqu’un qui souhaiterait se lancer ?

Marie-Christine : « Rencontrer mon mari » (Éclats de rire).

Non bien sûr sinon, ne pas avoir peur ! Foncer ! En plus avec la franchise, on est encadré !

C’est un plaisir de travailler pour soi ! C’est différent ! Même quand on est investi dans son travail, sans s’en rendre compte, il y a plein de prises de décision à côté de nous ! Là, on a la main sur tout, c’est très agréable. Prendre la direction, être maître de ses propres choix ! Se challenger aussi, on peut toujours rebondir, on ne pense même pas à l’échec, on se renouvèle tous les jours pour trouver des solutions.

JFG Clinic : Merci Marie-Christine pour cette interview et ce partage d’expérience.

Notre franchise JFG Clinic est un concept novateur, haut de gamme proposant 3 prestations : la minceur & silhouette, la dépilation et l’anti-âge.

