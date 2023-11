Le Comité Stratégique 2023 Avenir Rénovations

Le Comité Stratégique Avenir Rénovations 2023 :

En octobre dernier, le comité stratégique 2023 s’est déroulé pour 23 membres du réseau Avenir Rénovations. Les treize franchisés gagnants et nominés du Label Excellence, des Meilleures Franchises de France et des Prix Spéciaux se sont envolés pour Marbella en Espagne, accompagnés de dix membres de la tête de réseau.

Ces quatre jours ont permis de récompenser les franchisés pour leurs performances réalisées en 2023, marquées par des réunions d’échanges et diverses activités visant à renforcer les liens entre les participants.

Comme chaque année, la stratégie de développement 2024 du réseau a été présentée. Les franchisés ont également partagé leurs retours terrain, évoquant les difficultés rencontrées au cours de l’année et les changements envisagés pour l’année suivante. Ces échanges ont renforcé la cohésion entre la tête de réseau et les franchisés, visant à améliorer les performances du réseau.

« L’idée du comité stratégique est de présenter les nouveaux projets que l’on souhaite lancer en 2023-2024 et d’échanger avec les franchisés pour optimiser ces projets en fonction de leurs retours terrain. C’est aussi un moment qui permet d’échanger avec eux de manière plus générale sur leur quotidien, leur opérationnel afin d’optimiser ce que l’on a déjà en place mais aussi de travailler sur de nouveaux axes de développement et d’accompagnement. » – Benjamin Carvalho, Responsable Formation

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Avenir Rénovation

Les Nouveautés Avenir Rénovations en 2024 :

À la suite de ce comité stratégique, plusieurs nouveautés seront mises en place en 2024 :

● Artibox, une plateforme au service du développement de l’activité des artisans, offrant des services pour accompagner et faciliter leur business.

● Le Pack Sérénité, une garantie et des avantages avant, pendant et après le projet de rénovation des clients.

● Des Simulateurs prix, un outil permettant aux clients d’estimer les coûts de leurs travaux directement depuis le site internet.

● Le site E-Commerce proposant la vente de produits aux clients dans le but de générer des ventes et des demandes de devis avec pose de produits incluse.

● La plateforme Ambassadeur, favorisant le parrainage de professionnels pour apporter des chantiers aux franchisés.

● Le développement des formations en interne visant à faire monter les franchisés du réseau en compétences sur divers sujets.

La mise en place de ces nouveautés vise à améliorer continuellement la recette Avenir Rénovations, offrant un accompagnement toujours plus complet et répondant aux attentes des franchisés. Cette co-construction révèle la cohésion de l’ensemble du réseau de franchise et leur volonté de grandir ensemble.