Nouvelle franchise de rénovation à Vienne (38)

Récemment, la franchise de rénovation Avenir Rénovations a étendu ses activités à Vienne (38), marquant ainsi son entrée dans le département de l’Isère. À la tête de cette agence, nous avons rencontré Marion Salembier, une nouvelle franchisée passionnée, désireuse de partager son parcours personnel et les motivations profondes qui l’ont encouragée à se lancer dans cette aventure inspirante. Au cours de cette entrevue, elle partage avec nous son expérience personnelle et ses aspirations.

Marion, pourrais-tu me parler de ton parcours professionnel ?

Je viens d’un tout autre domaine que celui du bâtiment. À l’origine, j’étais éducatrice dans le secteur médico-social. Cependant, j’ai fait le choix de me réorienter vers le métier de décoratrice d’intérieur. Aujourd’hui, je m’associe à mon partenaire, qui dispose d’une solide expérience dans le secteur du bâtiment. Notre objectif commun est de réunir nos compétences pour créer notre propre entreprise de rénovation tous corps d’état.

Comment as-tu découvert le réseau Avenir Rénovations ?

C’est grâce à mon partenaire que j’ai eu connaissance du réseau Avenir Rénovations. Étant lui-même du secteur, il avait travaillé par le passé pour un franchisé du réseau Avenir Rénovations. Lorsque l’idée de créer une entreprise de rénovation a pris forme, nous avons tout de suite pensé à Avenir Rénovations. De plus, intégrer un réseau de franchise présente de nombreux avantages pour nous, car cela nous permet de bénéficier du soutien d’un réseau national doté de processus et d’outils qui facilitent le lancement et la croissance d’une entreprise.

Quels avantages trouves-tu dans le réseau Avenir Rénovations ?

Ce qui me séduit principalement, c’est le côté familial du réseau. De plus, il est essentiel de souligner qu’en rejoignant Avenir Rénovations, nous bénéficions d’une garantie décennale tous corps d’état, d’un logiciel métier unique qui nous permet d’établir des devis rapidement, ainsi que d’une stratégie digitale qui nous assure un apport régulier de prospects. Les avantages offerts par Avenir Rénovations sont vraiment nombreux, et c’est ce qui a motivé ma décision en faveur de ce réseau !

Quelle est ton opinion sur la formation initiale dispensée par le réseau ? La formation initiale est particulièrement bien conçue pour nous préparer au lancement de notre entreprise. J’ai notamment acquis des compétences essentielles dans la dimension commerciale lors de cette formation. Après deux semaines, on se sent bien préparé, et il est rassurant de savoir que la tête de réseau reste à notre disposition pour répondre à nos questions. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de rejoindre Avenir Rénovations en tant que franchisée à Vienne (38).