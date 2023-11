Nouvelle franchise de rénovation à Saint-Denis, sur l’île de la Réunion

Kévin, peux-tu me parler de ton parcours professionnel ?

Je suis originaire de l’île de la Réunion, mais j’ai fait mes études en France. J’ai d’abord obtenu un diplôme d’ingénieur dans le bâtiment.

Par la suite, j’ai intégré un grand groupe de promoteurs immobiliers où j’ai exercé pendant 3 ans en tant que maître d’œuvre.

Comment as-tu découvert le réseau Avenir Rénovations ?

J’ai découvert la franchise Avenir Rénovations via le réseau social LinkedIn. J’ai ensuite pris contact avec le directeur général pour en savoir plus sur ce réseau. Après trois à quatre semaines, j’ai décidé de devenir franchisé. Ce qui m’a convaincu, c’est principalement le modèle économique. L’idée d’opérer en tant qu’entreprise générale sous-traitante à 100 % a fortement attiré mon attention, car aucun concurrent ne propose ce modèle à La Réunion. La franchise offre une structure préétablie permettant de gagner du temps, ainsi qu’une marque bien établie et le soutien d’autres franchisés et du siège.

Comment se porte le marché de la rénovation à la Réunion ?

Le marché de la rénovation à La Réunion est en croissance, suivant les tendances du marché français. Les particuliers peuvent bénéficier des aides de l’État, telles que Ma Prime Rénov, ce qui s’inscrit dans les politiques de transition énergétique.

Tu es le 1er franchisé d’Outre-mer. Penses-tu que la distance soit un frein à ton développement ?

Je ne considère pas que la distance soit un obstacle à la croissance de mon entreprise. Aujourd’hui, de nombreux outils digitaux, tels que les appels et les visioconférences, facilitent la communication, ce qui est essentiel. La stratégie digitale proposée par Avenir Rénovations peut être mise en place à distance sans problème, avec seulement quelques ajustements liés aux spécificités locales de La Réunion et à son écosystème qui diffère de celui de la France. Malgré ces différences, La Réunion reste un département français, ce qui signifie que les règles sont les mêmes.

Quelle est ton opinion sur la formation initiale dispensée par le réseau ?

La formation initiale me permet d’être bien accompagné dès le départ. Elle permet d’être efficace et de démarrer avec une force de frappe. De plus, la formation s’appuie sur une expérience de plus de 10 ans de la franchise Avenir Rénovations et d’une expérience terrain des formateurs.

Un petit mot à d’autres entrepreneurs d’Outre-mer qui hésiteraient à se lancer ?

Je pense qu’il ne faut pas hésiter à rejoindre Avenir Rénovations. C’est une opportunité exceptionnelle pour passer à l’action. Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner. Avec le soutien du réseau Avenir Rénovations, La Réunion pourra briller non seulement pour ses plages, mais aussi pour son économie.

Cela fait quoi d’être le 1ᵉʳ franchisé d’Outre-Mer ?

C’est gratifiant et cela témoigne de la confiance du réseau en me donnant cette opportunité. Je sais que je devrai relever certains défis, mais j’attends cela avec impatience et je me considère chanceux de devenir franchisé Avenir Rénovations sur l’île de La Réunion !