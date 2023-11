Nouvelle franchise de rénovation à Saintes (17)

Mickaël, peux-tu me parler de ton parcours professionnel ?

Je suis issue du milieu de la restauration à la base. Pendant une quinzaine d’années, j’ai évolué dans ce milieu à différents postes. Parallèlement, il est important de souligner que j’ai toujours nourri une passion pour la rénovation. J’ai déjà entrepris la rénovation de plusieurs biens à titre personnel, une activité que j’apprécie énormément.

Après avoir consacré de nombreuses années à la restauration, j’ai ressenti que le rythme de ma vie professionnelle ne me satisfaisait plus. J’ai eu le besoin de changer d’horizon et de relever un nouveau défi. C’est ainsi que j’ai entrepris des recherches en ligne, et c’est lors de ces recherches que j’ai découvert le réseau Avenir Rénovations.

Pourquoi as-tu choisi le réseau Avenir Rénovations ?

Tout d’abord, ma décision de choisir le modèle de la franchise pour lancer mon entreprise repose sur la nécessité de bénéficier d’un accompagnement et d’un encadrement. Pour moi, c’est rassurant de savoir qu’avec Avenir Rénovations, une hotline est disponible pour répondre à toutes nos questions et nous apporter un soutien lorsque c’est nécessaire. De plus, je peux profiter de la puissance d’un réseau et d’une marque nationalement reconnue, ce qui constitue un atout considérable pour le lancement d’une entreprise de nos jours. Grâce à Avenir Rénovations, nous disposons d’un logiciel métier intuitif qui nous permet d’établir des devis rapidement. C’est pour toutes ces raisons que j’ai fait le choix de rejoindre ce réseau spécialisé dans la rénovation tous corps de métiers.

Quelle est ton opinion sur la formation initiale dispensée par le réseau ?

La formation dispensée par la tête de réseau est très complète. Elle constitue un élément essentiel pour acquérir les compétences de base indispensables au lancement optimal de son entreprise.