Avenir Rénovations ouvre sa première franchise de rénovation sur l’île de la Réunion

Avenir Rénovations, une franchise qui s’ouvre à l’international

Cette expansion audacieuse au-delà des frontières nationales annonce clairement son objectif d’ouvrir des franchises de rénovation dans l’ensemble des départements et territoires d’Outre Mer. La franchise de rénovation tous corps d’état ambitionne également d’ouvrir à court terme des franchises à l’international dans des pays francophones tels que la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

L’arrivée de la franchise Avenir Rénovations sur l’île de la Réunion représente bien plus qu’une simple implantation géographique. Elle répond également à un besoin grandissant dans une région en pleine croissance, où les habitants locaux cherchent à moderniser leurs résidences tout en préservant le charme unique de l’île. En effet, cette expansion offre aux Réunionnais un accès à des services de rénovation de haute qualité, répondant aux normes actuelles et aux aspirations esthétiques spécifiques de cette région.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Avenir Rénovations

Kévin Timol nous explique pourquoi il a choisi Avenir Rénovations

Le premier franchisé d’Outre-Mer sur l’île de la Réunion, Kévin Timol, partage sa pensée sur cette aventure avec le réseau Avenir Rénovations : “ C’est gratifiant et cela témoigne de la confiance du réseau en me donnant cette opportunité d’ouverture dans les DOM-TOM. Je sais que je devrais relever certains défis, mais j’attends cela avec impatience et je me considère chanceux de devenir franchisé Avenir Rénovations sur l’île de La Réunion !”

Si cette ouverture dans les Départements d’Outre-Mer (DOM-TOM) a été possible, c’est également en grande partie grâce à la stratégie digitale innovante qu’Avenir Rénovations offre à ses franchisés. Cette stratégie digitale repose sur l’utilisation de technologies de pointe et de solutions informatiques avancées, ce qui permet aux franchisés de gérer leur activité de rénovation à distance, sans rencontrer de problèmes majeurs.

“Je ne considère pas que la distance soit un obstacle à la croissance de mon entreprise. Aujourd’hui, de nombreux outils digitaux, tels que les appels et les visioconférences, facilitent la communication, ce qui est essentiel. La stratégie digitale proposée par Avenir Rénovations peut être mise en place à distance sans problème, avec seulement quelques ajustements liés aux spécificités locales de La Réunion et à son écosystème qui diffère de celui de la France. Malgré ces différences, La Réunion reste un département français, ce qui signifie que les règles sont les mêmes.”, déclare Kévin Timol, 1ᵉʳ franchisé d’Outre-Mer sur l’île de la Réunion.

Forte de son succès éprouvé en France, la franchise de rénovation Avenir Rénovations est désormais prête à exporter son savoir-faire au-delà des frontières nationales pour satisfaire les besoins des clients du monde entier. L’inauguration de cette franchise à la Réunion marque le début d’une histoire encore plus ambitieuse, laissant présager de nombreuses ouvertures futures. A suivre …