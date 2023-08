Les concessionnaires Jotul réunis à Marrakech pour la convention annuelle du réseau

Le début d’année 2023 a été marqué par une actualité dense au sein du réseau JOTUL : un marché et une activité en expansion, l’ouverture de nouvelles concessions et de nombreux projets d’ouverture pour la fin du 1er semestre. C’est dans ce contexte que se sont rassemblés fin juin dernier, à Marrakech, les concessionnaires JOTUL et la tête de réseau pour la convention annuelle.

Cet événement a été l’occasion de présenter et d’accueillir les nouveaux concessionnaires ayant rejoint le réseau, de partager les nouveautés et les projets à venir pour la prochaine saison.

Un programme collaboratif et convivial

Des séances de travail en plénière ont été animées par l’Enseigne pour présenter les enjeux, les objectifs et les améliorations à venir. Ces sessions ont également été l’occasion de faire le bilan des projets menés dans le cadre des commissions. Les concessionnaires ont ainsi pu exposer le fruit de leur travail à l’ensemble du réseau, favorisant ainsi l’échange et les retours d’expérience pour un enrichissement mutuel.

Des moments de convivialité ont également animé cet événement, entre activités sportives et découverte de la culture marocaine dans la ville emblématique de Marrakech alliant modernité et tradition. L’occasion de se ressourcer et de renforcer les liens au sein du réseau.

L’enseigne JOTUL accorde une grande importance à la convivialité, au partage et à la collaboration entre ses concessionnaires. La convention est l’occasion de réaffirmer ces valeurs communes qui font la force du réseau JOTUL et sont au cœur du développement de l’enseigne.

