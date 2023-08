Une nouvelle concession JØTUL a ouvert ses portes à Chorges

Un gérant expérimenté et passionné

Fort de son expérience et d’une connaissance approfondie du métier et du secteur du chauffage au bois, Sylvain Dehouve s’est lancé, en tant que porteur de projet, dans l’ouverture de sa concession JOTUL à Chorges (05). Passionné par son métier, il a à cœur de conseiller et d’accompagner ses clients dans le choix de la solution de chauffage la plus performante, la plus économique et la plus écologique adaptée à leurs besoins. C’est donc tout naturellement qu’il a choisi JOTUL pour cette nouvelle aventure, qui partage ces valeurs et l’accompagne tout au long de son projet entrepreneurial.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Jotul

Un point de vente aux couleurs de l’enseigne JOTUL

Après quelques mois de travaux pour aménager l’intérieur du showroom et parer la façade du magasin aux couleurs de l’enseigne JOTUL, la concession de Sylvain a ouvert ses portes cet été dans la zone d’activité La Grande Ile à Chorges. Animée par une équipe dynamique et professionnelle, la concession JOTUL CHORGES est ouverte du mardi au samedi pour conseiller et accompagner ses clients dans leur projet d’installation d’un équipement de chauffage au bois ou à granulés. Avec le soutien de la tête de réseau, toute l’équipe est prête à commencer sa 1ère saison !

