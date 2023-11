Monoprix : Maison chateauroux

Le groupe Monoprix poursuit sa dynamique d’expansion avec l’ouverture de son premier magasin Monoprix Maison en franchise, à Châteauroux !

Forte de plus de 90 ans de création au service du quotidien des citadins, Monoprix affirme son positionnement de marque référente sur l’univers de la maison, en inauguration une enseigne dédiée.

En 2021, Monoprix ouvre son premier Monoprix Maison. Au cœur du centre de shopping So Ouest situé à Levallois-Perret (92), le premier magasin Monoprix Maison devient LA destination incontournable de l’ouest parisien pour retrouver les essentiels du quotidien de la maison et dénicher les dernières tendances.



En 2023, c’est dans le IXème arrondissement de Paris, à deux pas des Galeries Lafayette et de l’iconique Opéra Garnier, que Monoprix Maison ouvre son deuxième magasin, le tout premier au cœur de la capitale.

Enfin, c’est à Châteauroux en août 2023, que le premier Monoprix Maison ouvre en province et devient le premier à être franchisé !