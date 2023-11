Un mois d’octobre riche en ouvertures pour le réseau Dietplus

Liévin, Plérin, Saint-Etienne, Tinqueux, Valenciennes, Vitré : 6 villes qui figurent désormais sur la carte de France des implantations du réseau dietplus.

En octobre, la franchise spécialiste du rééquilibrage alimentaire a enregistré ces nombreuses ouvertures, réalisées à l’initiative de nouvelles franchisées, respectivement :

Cécile Brian, Amandine Poirier, Karine Barbier, Mireille Leroy, Virginie Deparis et Nelly Menant.

Six entrepreneuses aux parcours très divers, mais réunies par la passion pour la nutrition et l’envie d’apporter leur aide aux personnes désirant perdre du poids efficacement et durablement.

L’enseigne aux 330 centres offre encore de multiples possibilités d’implantation pour de futurs franchisés. En effet, un centre Dietplus, en tant qu’activité de proximité répondant à un besoin essentiel, peut ouvrir et prospérer dans toute ville à partir de 7000 habitants.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Dietplus



Sur le plan financier, un apport personnel à partir de 5000 € permet de lancer un projet. dietplus

apporte un soutien appuyé à ses candidats à chaque étape de leur parcours entrepreneurial. Elle les forme de A à Z à son métier de coaching et à sa méthode ayant séduit plus de 500 000 clients en 12 ans.

Tout au long de leur activité, les franchisés continuent à bénéficier de l’appui de la tête de réseau (accompagnement par un responsable régional, Convention nationale, réunions régionales, nombreux supports pratiques…).



Autant d’éléments qui assurent une reconversion sereine dans un univers riche en opportunités : celui du bien-être et de la minceur.