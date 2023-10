Une coach Dietplus remporte le trophée du meilleur démarrage

(Cet article est sponsorisé par Dietplus)

Après une formation de base en Sciences Médico-Sociales et un BTS Technicienne

Économique Sociale et Familiale, Magalie Mercier a saisi l’opportunité d’ouvrir un centre Dietplus. Dès son démarrage, c’est le succès pour cette nouvelle coach. Lors de la convention, elle reçoit le trophée du meilleur démarrage. Elle témoigne : « C’est un réel plaisir d’avoir reçu ce trophée du meilleur démarrage 2023, après seulement quelques semaines d’ouverture ! J’ai du mal à réaliser ce qui m’arrive. Les débuts ont été

sur les chapeaux de roues ! Dès la première semaine, beaucoup de bilans ! Donc, très pragmatique, j’ai fait mon travail, sans montrer mon manque d’expérience, le plus conforme possible à la formation de Gislaine, très nature, dans la joie et la bonne humeur ! » Elle confie ses défis du début : « Mon principal défi fût d’avoir des client(e)s, des bilans et encore des bilans, adhérés c’est encore mieux! Pour avoir ces bilans, j’ai fait exactement le

plan publicitaire Facebook, que Gislaine nous a transmis lors de la formation initiale ! Et ça a plutôt bien fonctionné ! D’autre part, étant originaire de la commune dans laquelle j’ai ouvert, le fait d’être un peu connue m’a facilité la tâche, le bouche-à-oreille ! »

Aujourd’hui, elle fait part de ses conseils pour d’autres coachs qui souhaiteraient aux aussi connaître un démarrage réussi : « Rester soi-même, dynamique et surtout bien respecter tout ce qui nous a été transmis lors de la formation initiale ! Je pense aussi qu’il faut bien anticiper toute l’intendance de l’entreprise en off, pour se consacrer pleinement à notre coeur de métier : le coaching-perte de poids dans la journée ! Enfin faire en sorte que chaque entretien soit unique avec des conseils personnalisés et des solutions individuelles à chaque problématique ! »