Par passion pour la nutrition, deux nouvelles franchisées viennent de rejoindre Dietplus

Dietplus, leader du rééquilibrage alimentaire avec 330 points de vente en France, Belgique et Espagne, annonce les ouvertures récentes de deux nouveaux centres, à Crépy-en-Valois et Quimper. Ces ouvertures témoignent de la dynamique et de l’expansion continue du réseau.

« C’est une franchise à taille humaine » Monique Rosa (Crépy-en-Valois)

Après avoir découvert Dietplus grâce à la réussite de sa cousine qui a perdu 18 kg, Monique Rosa a décidé de changer de cap. Ayant occupé divers postes d’assistante, elle cherchait un métier conciliant vie professionnelle et vie privée. « J’ai choisi Dietplus car c’est une franchise à taille humaine », confie-t-elle. Grâce à l’accompagnement personnalisé du franchiseur, elle a trouvé son local et bénéficie d’un suivi régulier. Sa formation de coach Dietplus? « Très intense, enrichissante et complète» , affirme Monique Rosa.

: « Je suis très bien entourée » Nathalie Peron (Quimper)

Ancienne comptable, Nathalie Peron a découvert Dietplus lors d’un bilan de compétences. Séduite par la franchise, elle a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure. «Je suis très bien entourée dans mon projet», déclare Nathalie, soulignant l’excellent contact avec l’équipe Dietplus. Sa formation de coach a été «très complète» et elle a apprécié l’encadrement. Son message pour ses clients ? «Je souhaite former une équipe avec eux pour progresser ensemble dans la bonne direction.»

Rejoindre Dietplus, c’est choisir une franchise qui met l’humain au coeur de son approche. Avec 12 ans d’expérience et de réussite, l’enseigne continue d’attirer des candidats désireux de s’épanouir dans le secteur de la nutrition et du bien-être.