Une Convention grandiose et inédite pour le réseau Dietplus !

Le samedi 30 septembre, venus de toute la France, les franchisés du réseau Dietplus ont convergé vers la région montpelliéraine. Plus précisément à La Grande Motte, dans un cadre de vacances choisi par l’enseigne pour tenir sa première Convention « en présentiel » depuis plus de 3 ans.

Cette longue attente, imposée par la crise sanitaire, n’a que renforcé le plaisir des retrouvailles.

L’événement était inédit, à double titre : pour la première fois, la Convention Dietplus se déroulait en dehors de Paris, et sur un week-end entier.

En ouverture de la grande soirée festive du samedi, Philippe Langohr, co-fondateur et président, a tout particulièrement salué les 34 nouveaux membres ayant intégré le réseau depuis début 2023. Il a également souligné les excellentes performances d’ensemble, illustrées par une hausse de 9 % du chiffre d’affaires moyen par centre entre 2022 à 2023.

La journée du dimanche a débuté par une série d’ateliers thématiques. Après cette matinée studieuse, les participants ont donné libre cours à leur esprit sportif et à leur bonne humeur : l’après-midi était en effet consacrée à des Olympiades par équipes !

La présence du Professeur Jean-Jacques Houben a réhaussé l’ensemble du week-end. Président du conseil scientifique dietplus et éminent chirurgien bariatrique, le Pr Houben était venu présenter les vastes perspectives offertes par une récente étude scientifique visant à mesurer les effets du programme dietplus de rééquilibrage alimentaire.

Après 48 heures très riches en partage et en échanges, les franchisés et membres de l’équipe ont pris rendez-vous pour les réunions régionales de novembre. Et bien entendu pour la Convention 2024 !