Dietplus, la collaboration comme moteur du réseau

Une fois par an, les franchisés Dietplus ont la possibilité d’émettre des propositions en vue de créer de nouveaux outils pour leur travail et leur communication ; ou d’optimiser ceux, déjà très nombreux, à leur disposition.



C’est ensuite un groupe de travail composé de 10 % du réseau (les centres Leaders, constituant le G10) qui a la responsabilité d’examiner ces demandes. Un premier groupe restreint (appelé « G4 ») procède à une première sélection. Après quoi les franchisés des centres Leaders votent pour définir les propositions qui leur semblent les plus utiles et prioritaires. Ces dernières sont alors mises en oeuvre par Dietplus.

La collaboration franchiseur/franchisés s’inscrit également dans les domaines du développement du réseau et de la formation des nouveaux venus. Les centres Référents reçoivent ainsi les candidats pour une première immersion dans « l’univers Dietplus ». Plus en aval, les centres Ecoles les accueillent en vue de compléter sur le terrain la formation reçue au centre de formation de l’enseigne, à Paris.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Dietplus



Les franchisés de ces centres jouent donc un rôle essentiel, en transmettant leur expérience de coach et de chef d’entreprise !



A différents échelons, les franchisés dietplus sont ainsi fortement impliqués dans le fonctionnement du réseau. Travailler ensemble pour avancer et réussir ensemble, tel est le but affiché par l’enseigne au service du succès de ses franchisés.