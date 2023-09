Dietplus participera au Salon SME en septembre

Avec 330 centres de rééquilibrage alimentaire répartis entre France, Belgique et Espagne, Dietplus est un des tout premiers acteurs du marché de la minceur et du bien-être.

Accessible à partir de 5000 € d’apport et sans condition de diplôme, la franchise affiche 12 années de succès constant.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Dietplus



Son équipe de développement donne rendez-vous aux porteurs de projet à l’occasion du salon SME, prévu à Paris (Palais des Congrès, Porte Maillot), les lundi 25 et mardi 26 septembre.

Sur le stand A28, elle présentera les nombreux atouts qui font la réussite du réseau et de ses membres : l’accessibilité du concept, la formation complète ou encore le soutien opérationnel des équipes avant, pendant et après l’ouverture.



Une recette gagnante qui permet chaque année à de nombreux nouveaux entrepreneurs de se reconvertir et de s’épanouir.

Pour participer au salon SME, les inscriptions se font sur www.salonsme.com