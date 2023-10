Accompagnement du franchisé : le modèle clef en main de Speedy

(Cet article est sponsorisé par Speedy)

La franchise offre une opportunité unique aux entrepreneurs aspirants, mais également aux habitués du modèle, de démarrer leur propre entreprise ou de la développer tout en bénéficiant du soutien et de la notoriété d’une marque établie. L’un des avantages majeurs de ce modèle, et qui distingue une franchise réussie des autres, est l’accompagnement offert par la marque. En la matière, une enseigne comme Speedy propose un service complet et personnalisé aux franchisés comme une aventure humaine.

L’assistance financière est l’un des piliers de la démarche qui a été développée chez Speedy. Grâce à Prêt Pro, qui offre des solutions de financement pour l’entrepreneuriat, le futur franchisé dispose d’un accompagnement dans tous types de projets avec des solutions de financement concrètes, notamment face au prêteur bancaire : accompagnement physique avec la banque, date limite de réponse imposée aux banques et, surtout, négociation des postes financiers et non financiers. Ce dernier point est essentiel et permet au candidat d’éviter tous les pièges que représente le parcours du combattant du financement de son projet entrepreneurial. En sus de Prêt Pro, le partenaire Impact Local permet de diminuer l’apport personnel financier du franchisé.

Dans la gestion quotidienne de son projet, l’administratif peut représenter un véritable frein et absorber une grande partie du temps du responsable de centre. C’est pourquoi l’enseigne propose des partenariats solides, aux meilleurs prix, pour déléguer à des professionnels toutes les tâches administratives et comptables à des experts. Cela comprend à la fois la comptabilité de l’entreprise, la gestion des paies, des contrats de travail, le juridique etc.

« Lancer mon propre centre me faisait un peu peur notamment sur le risque financier et parce que c’était ma première aventure. Je suis heureux d’avoir fait le choix de Speedy qui m’a offert un cadre rassurant et un accompagnement clef en main pour mener à bien mon projet entrepreneurial. » Abdeljlil EL KTAIBI, franchisé Speedy à L’Haÿ-les-Roses (94)

Speedy dispose d’une marque à la notoriété globale exceptionnelle de 92 %, et une culture de la relation client récompensée par une enseigne Élu Service Client de l’Année pour la 9e fois consécutive. Ces résultats proviennent d’un dispositif marketing dont la priorité est la création du trafic dans les points de vente qui bénéficie directement aux centres du réseau. Sur un marché à faible fréquentation, le recrutement de nouveaux clients et la fidélisation sont des priorités, c’est sur ces 2 axes que les actions marketing et les efforts sont déployés. Le plan de communication soutient aussi toutes les innovations et adaptations de l’offre de Speedy aux nouveaux besoins des clients. Un dispositif complet soutien l’activité des centres, renforcé par de nombreuses actions en digital. Chaque centre bénéficie d’un plan national mais peut aussi personnaliser en local son kit de communication.

« Pour moi qui suis habitué à travailler en tant que franchisé, j’ai franchi le pas et ai changé pour Speedy. La force de la marque permet rapidement de drainer une nouvelle clientèle qui a toute suite confiance, notamment chez les professionnels. J’ai maintenant une équipe derrière moi qui m’accompagne et me permet de me concentrer sur ce que j’aime faire. » Pascal PALOMARES, franchisé Speedy à Grigny (69) et entrepreneur depuis 1994

Avec un centre Speedy situé à moins de 15 minutes de chaque Français, ainsi que l’expérience de plus de 30 ans en tant que franchiseur, les entrepreneurs du réseau sont accompagnés à tous les niveaux avec toujours une forte proximité et un esprit de famille. Le directeur régional et son équipe sont l’interface entre les équipes siège et terrain. Speedy s’adapte à chaque interlocuteur souhaitant devenir franchisé et s’assure qu’ils soient pleinement équipés et accompagnés dans la réalisation lucrative de leur projet entrepreneurial.