Fédérer un réseau en donnant envie, en incitant et en réussissant à convaincre les magasins à utiliser les différents outils pour relayer, développer et essayer d’aller plus loin au niveau local.

Best of local, le menu spécial marketing local en partenariat avec Peppersoft. Une série présentée par Patrick Puillandre, Directeur commercial chez Peppersoft. Une réalisation CDI Médias.