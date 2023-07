Bordeaux, une métropole dont l’attractivité est au plus haut 

Bordeaux fait partie de ces rares villes françaises qui bénéficie d’un rayonnement international, grâce à ses vignobles et sa gastronomie. Mais loin du terroir, la métropole de Bordeaux investit depuis plusieurs années déjà sur une stratégie de développement économique : sur le rééquilibrage de l’offre commerciale des territoires, mais aussi sur le créneau de l’innovation et de la technologie.

Aujourd’hui, l’agglomération est ainsi devenue un véritable vivier entrepreneurial, avec tout un écosystème administratif et financier prêt à accompagner des porteurs de projets. Avec French Tech Bordeaux, Réseau Entreprendre, Aquiti Gestion, Réseau Initiative Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’avec le large réseau de pépinières d’entreprises existantes, du financement d’un commerce de quartier au lancement d’une start-up à forte valeur ajoutée, tout est possible à Bordeaux !

Il y a une vraie émulation digitale, c’est une ville qui s’est énormément développée ces dernières années Alexandre de Roumefort, fondateur de Ur’Self, cabinet de conseil marketing pour les enseignes et réseaux de franchises, et président de Bordeaux Entrepreneurs depuis 2017.

« De grands sièges sont venus s’y installer, comme Bet Clic, Mano Mano, Back Market« , ajoute l’entrepreneur. En effet, les données publiées par l’Insee fin décembre 2022 confortent une tendance majeure de ces dernières années, à savoir que l’attractivité de Bordeaux Métropole est haut plus haut. Avec 819 600 habitants au 1er janvier 2020, Bordeaux Métropole est ainsi l’intercommunalité néo-aquitaine la plus peuplée (+14,8 % depuis 2008).

Entre 2014 et 2020, la population de Bordeaux a quant à elle crû de plus de 13 000 habitants, comptabilisant ainsi près de 260 000 Bordelais. Un dynamisme démographique qui classe la ville à la 7ème place du top 10 des communes françaises de plus de 100 000 habitants.

“Il faut se rendre compte que la métropole de Bordeaux est un des territoires les plus dynamiques de France en termes de croissance de population. Avec la ligne grande vitesse (LGV) qui relie Bordeaux-Paris, beaucoup de Parisiens s’y installent. Il y a énormément de projets d’infrastructures, de bureaux, de commerces et de logements”, explique Nicolas-Louis Amédée, directeur du développement du cabinet de conseil en géomarketing Territoires et Marketing, spécialisé dans la franchise.

Depuis 2014, 25 projets de créations ou d’extensions de magasins de commerce de détail de plus de 1 000 m² ont été approuvés par l’agglomération. Sans compter les zones de bureaux qui se développent, comme dans le quartier des Bassins-à-flots, propices à l’arrivée d’enseignes de restauration rapide.

Concentration et loyers élevés

Même si certains pôles sont plus importants que d’autres, cette attractivité touche toute l’agglomération. Bordeaux Métropole, ce sont ainsi 28 communes réparties sur les deux rives de la Garonne et segmentées en quatre zones géographiques : la métropole Ouest, Est, Sud et la ville de Bordeaux. Sans surprise, cette dernière concentre un tiers du potentiel de consommation des ménages (2,3 milliards d’euros) et près de la moitié des commerces de la métropole bordelaise.

Une grande partie de l’offre commerciale se concentre dans le centre historique, où seules les enseignes majeures peuvent se permettre de s’installer à cause du prix élevé des loyers. On y retrouve essentiellement des enseignes de prêt-à-porter, plus ou moins haut de gamme, autour de quatre grandes rues : la rue Sainte-Catherine, artère commerciale la plus longue d’Europe, la rue de la porte Dijeaux, la rue Voltaire et la cour Georges Clemenceau.

“La particularité de Bordeaux, c’est qu’il y a une forte concentration d’offre commerciale qui va attirer, car c’est une zone avec un profil platinium. On va retrouver dans ces quatre rues beaucoup d’enseignes franchisées, car il y a du flux généré grâce aux espaces piétonniers”, précise Nicolas-Louis Amédée. Et d’ajouter : « C’est dans le centre historique qu’on retrouvera les loyers les plus élevés. La population y est aussi plutôt jeune et CSP+”. Fort de sa population étudiante et dynamique, le développement récent de réseaux de franchise a évolué autour du segment de la restauration, plus précisément de la street food asiatique…