Cash Express ouvre un nouveau point de vente à Paris

A sa tête, Naïm Cassin Montana, un entrepreneur de 36 ans qui a décidé de diversifier son activité en rejoignant une enseigne adepte de l’économie circulaire. Le format compact de son magasin (60 m2) lui permet de proposer toute la gamme de produits Cash Express et de s’adonner, avec ses deux salariés, à l’estimation et l’acquisition de pièces de seconde main, vintage ou collector, tout en comblant son envie de découvertes et sa passion d’entreprendre.

Entreprendre : un projet de vie

Poursuivre avec brio des études supérieures, avoir le profil idéal d’un cadre supérieur en entreprise et désirer par-dessus tout se consacrer à l’entrepreneuriat, tel est le parcours atypique de Naïm Cassin Montana, gérant du Cash Express Paris 9.

Après une licence de finances suivie d’un master en management stratégique de l’entreprise, Naïm exerce pendant 3 ans chez Brico Dépôt comme chef de secteur, puis pendant 6 ans chez Metro où il occupe 2 années durant les mêmes fonctions pour la partie frais avant de devenir responsable merchandising pour le remodeling des magasins en France puis responsable du service livraison clients pour la région nord de l’Ile-de-France. En 2020, il décide de voler de ses propres ailes et prend la gérance, à Orléans, d’une station essence Total avec centre de lavage ainsi que d’un garage Speedy. Trois années plus tard, il ouvre un magasin Cash Express au cœur de Paris. Une façon pour lui de répondre à un besoin viscéral d’entreprendre et de diversifier son activité. “Mes années de travail en entreprise m’ont aidé à accomplir mon rêve de devenir entrepreneur. Chez Metro, j’ai côtoyé beaucoup de chefs d’entreprise. Nos échanges m’ont incité à me projeter et à devenir indépendant. Ce qui est plus difficile lorsque l’on ne dispose pas d’une expertise métier spécifique. J’avais même envisagé, à une époque, de passer un CAP pour l’acquérir.” Ses bagages, sa volonté et son expérience lui ont permis de concrétiser son rêve.

La rencontre avec Cash Express : une évidence

Touche-à-tout, avide de découvertes, Naïm décide de se lancer dans l’aventure Cash Express après une rencontre avec les dirigeants du réseau. “J’ai exploré un salon, découvert la franchise Cash Express et j’ai, d’emblée, été séduit par le concept, tendance et dans l’air du temps. La qualité du contact avec les dirigeants et les membres du réseau ainsi que la transparence sur le fonctionnement et les chiffres de l’enseigne ont achevé de me convaincre.” Une fois la station-service orléanaise vendue et le local trouvé, Naïm s’investit avec enthousiasme dans son nouveau projet entrepreneurial.

Ce qui lui plaît dans cette nouvelle aventure ?