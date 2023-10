Forum Franchise 2023 à Lyon : demandez le programme !

Si la franchise est un modèle économique « rassurant », ce mode d’entrepreneuriat se prépare. Comment bien choisir son enseigne ? De quel accompagnement avez-vous besoin ? Quels retours d’expérience de la part de franchisés ? Pour vous aider à répondre à toutes ces questions, venez visiter le Forum Franchise de Lyon, à la Cité internationale – Centre de congrès. Une occasion unique en Auvergne-Rhône-Alpes pour les futurs franchisés de conforter leur projet de création d’entreprise en rencontrant des développeurs d’enseignes et des experts du monde de la franchise.

À lire aussi Financement d’un projet de franchise : 3 conseils pour convaincre sa banque

Des enseignes et des experts

Leonidas, Burger King, Apef, 3 Brasseurs, Attila, Augustin et Mariette, Basilic & Co, Bricorama, Carrefour Proximité, Fitness Park, Franprix, Hippopotamus, Ixina, Le Jardin des Fleurs, Le Pain Quotidien, Les menus services, Midas, Pizza Hut, Pitaya, Volfoni… Vous pourrez échanger avec les nombreux exposants sur leurs stands, mais aussi participer à des ateliers et des conférences.

L’occasion notamment de rencontrer la rédaction de L’Officiel de la franchise et d’assister à nos tables rondes : « Comment devenir franchiseur ? », « Activités règlementées : tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer », « Se reconvertir en franchise : pourquoi pas vous ? », « Se lancer en franchise : les 5 erreurs à éviter », « Comment financer son projet de franchise ? »…

Plus d’infos : www.lyon-franchise.com