Franchise Event : le seul événement en Bretagne et dans l’ouest consacré à la Franchise et aux Commerces Associés

Entreprendre en toute sécurité avec l’appui d’un réseau

En 2023, plus de 30 franchiseurs en quête de nouveaux franchisés en Bretagne, ainsi que des experts prêts à soutenir les porteurs de projets désireux de rejoindre un réseau sont attendus sur le salon.

Du côté des franchiseurs, le salon compte notamment parmi ses exposants des enseignes telles que Carrefour Proximité, Feu Vert, Dal’Alu, Inter Caves, Monoprix, Eat Salad, Le Kiosque à Pizza, Iron BodyFit … Une diversité d’acteurs et de secteurs d’activités qui répond aux attentes des porteurs de projets, de leurs compétences, de leur budget et de leurs envies.



D’autres exposants, à vocation de conseil et d’expertise, représenteront sur le salon Franchise Event toutes les expertises nécessaires aux porteurs de projets en franchise.

En complément, 45 animations et rencontres variées seront proposées tout au long du salon pour répondre aux questions fondamentales des futurs franchisés : Comment financer son projet de franchise ? / Être franchisé, c’est être accompagné, mais jusqu’où ? / Franchise : s’engager en connaissant les règles contractuelles…

On notera également que Franchise Event renforce cette année son engagement en faveur de la transition écologique des entreprises et du développement durable avec un programme d’ateliers dédié : Testez l’impact environnemental et sociétal de votre projet / Adoptez un marketing responsable pour développer votre business…

La Soirée Inspirante : Concilier Durable & Rentable dans un monde en mutation

Le salon se prolonge le soir du 6 novembre dès 18h30 avec La Soirée Inspirante qui mettra à l’honneur Fabrice Bonnifet, Directeur du Développement Durable & QSE du Groupe Bouygues, et co-auteur du livre « L’entreprise contributive : Concilier monde des affaires et limites planétaires ». Sur le thème « Concilier Durable & Rentable dans un monde en mutation », Fabrice Bonnifet se donne pour objectif d’accompagner les chefs d’entreprises vers une transition globale, de la prise de conscience jusqu’à la mise en place de nouvelles approches. En d’autres termes, concilier les enjeux économiques et les limites planétaires, c’est possible !

A l’issue de cette présentation, un échange avec des experts locaux et le public viendra enrichir la soirée, suivi par un cocktail convivial, pour continuer à échanger et réseauter.

Rendez-vous à Franchise Event pour deux jours de rencontres inspirantes, d’échanges stimulants et de développement de projets : une expérience immersive et active, où les idées s’échangent et où les opportunités se créent.

Quand ? Lundi 6 & Mardi 7 novembre 2023 – 9h à 18h

Où ? Parc Expo Rennes Aéroport – Hall 10A