Franchising Milan : rendez-vous avec les franchiseurs italiens !

Alors que le forum Franchise Lyon vient de se tenir à Lyon le 12 octobre dernier, pourquoi ne pas continuer votre tour de la franchise en vous inspirant de concepts déployés à l’international ? Rendez-vous pour cela à Milan. C’est en effet dans l’une des plus grandes villes d’Italie et de Lombardie que se tient du 19 au 21 octobre prochain, la 36ème édition du Franchising Milan. Autrement dit, le salon de la franchise à l’italienne.

Rassembler franchiseurs et retailers

L’objectif de ce rendez-vous incontournable qui réunira franchiseurs, retailers et startuppers, organisé sous l’égide d’Assofranchising, Confimprese, le Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali et de Federfranchising (Fédération Italienne de la Franchise et du Retail) ? Echanger sur les tendances et les innovations du marché autour d’un large programme de conférences et d’ateliers thématiques (50 speakers et 30 workshops programmés), mais aussi donner l’occasion à des entrepreneurs et visionnaires, de présenter leur marque à de potentiels investisseurs, en direct de leur stand. Et les inciter à adhérer à leurs concepts clés en main sous enseigne. Un rendez-vous qui permettra donc de croiser une centaine d’exposants regroupés par secteur d’activité (11) et réunis sur près de 5 000 m2 de surface d’exposition.

Une centaine d’exposants au rendez-vous

L’occasion d’explorer le milieu immobilier, le prêt-à-porter, le secteur des services mais aussi le bricolage, l’univers de la maison, la beauté-bien-être, ou encore de rencontrer une multitude d’acteurs de la restauration et de l’automobile. Mais place aussi aux enseignes de la distribution organisée et du commerce spécialisé.

Parmi ces exposants, des enseignes d’origine française en cours d’expansion dans la Botte comme Carrefour (Carrefour Express, Carrefour Market), l’enseigne d’animalerie Husse, mais aussi des marques étrangères, comme le suédois Verisure (systèmes de sécurité), ou le belge Dreams Donuts, ainsi que des enseignes locales qui cherchent à s’ouvrir au marché français, dont L’Erbolario (parfumerie) ou Mister Lavaggio (lavage automatique à domicile). Et des concepts en quête de notoriété nationale, à l’image de Rosa Dei Gusti (épicerie fine), ou de Camomilla (prêt à porter).

C’est sans oublier une segmentation ‘experts’ autour de laquelle graviteront plusieurs stands de professionnels de l’écosystème franchise : experts bancaires, cabinets d’avocats et bureaux d’études. Idéal pour s’expatrier, sinon tenter d’importer un nouveau concept dans l’Hexagone !

A noter que cette 36 ème édition sera accessible autour de trois modules : exposant, visiteur ou partenaire. Et que si la crise sanitaire a contraint les organisateurs à repousser l’évènement l’an dernier, celui-ci devrait accueillir plus de 10 000 visiteurs cette fois-ci, selon les organisateurs.