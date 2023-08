Intelligence artificielle : ChatGPT, un allié pour bien communiquer ?

ChatGPT est une IA générative, c’est-à-dire capable de générer du contenu écrit basé sur un vaste corpus de textes : articles de journaux, romans, scripts de films et de télévision… Mais jusqu’à quel point peut-il être utile dans le cadre de la communication ?

Petit miracle dans le domaine de l’intelligence artificielle, ChatGPT, développé par OpenAI et accessible via une API, n’est cependant pas « intelligent » au sens où nous l’entendons. Ses réponses sont basées sur une étude des probabilités qu’un mot se trouve au milieu d’un certain nombre d’autres mots. ChatGPT se sert du contexte pour décider quel mot il écrira. Pour cela, on a donné des coordonnées à chaque mot et plus les coordonnées sont proches, plus les mots ont un sens proche.

Un excellent allié, mais faillible

Cependant, ChatGPT ne sait pas si l’information qu’il donne est la bonne ! Il se trompe souvent et peut même inventer des réponses… Aussi, si vous vous en servez, évitez de chercher des informations que vous ne pourrez pas vérifier. Chat GPT est un bon assistant, mais vous devez rester le boss !

Gratuit vs payant

ChatGPT est en constante évolution grâce à son apprentissage en continu. Cela signifie qu’il est susceptible de s’améliorer au fil du temps et de devenir encore plus performant dans sa capacité à simuler des conversations humaines. Ainsi, il existe des différences notables entre la version gratuite (3.5) et la version payante (4) : réponses plus fouillées, précises, cohérentes, reposant sur davantage de sources et pouvant aller jusqu’à 25 000 mots (contre 3 000 pour ChatGPT 3.5).

Les avantages

Mais venons-en à l’intérêt que peut représenter ChatGPT dans le cadre précis de la communication au travers d’exemples concrets listés par l’intéressé lui-même :

Inspiration créative : il peut générer des idées et des suggestions qui peuvent stimuler la créativité dans la communication et le graphisme. Il peut fournir des perspectives différentes et aider à surmonter les blocages créatifs.

Exploration de concepts : il peut aider à explorer et à développer des concepts dans la communication et le graphisme. Vous pouvez lui présenter des idées préliminaires et demander des commentaires ou des suggestions pour les améliorer.

Aide à la rédaction : il peut être utilisé pour obtenir des recommandations sur la rédaction de contenus dans le domaine de la communication.

Les inconvénients

Et de la même façon, nous laissons la « parole » à ChatGPT :

Limitations spécifiques au domaine : bien qu’il puisse être utile dans de nombreux scénarios de communication, il ne remplace pas les compétences et l’expertise humaines, ce qui peut se traduire par des réponses incorrectes ou peu adaptées.

Manque de contrôle créatif : bien qu’il puisse fournir des suggestions créatives, il peut être difficile d’obtenir un contrôle précis sur les résultats. Les réponses générées peuvent être imprévisibles.

Rigidité dans les tâches complexes : il peut ne pas comprendre les nuances et les contextes subtils, ce qui peut conduire à des réponses inappropriées ou génériques.

En conclusion, la présence humaine reste essentielle et ce malgré la rédaction assistée en partie de cet article via ChatGPT. On tombe très facilement dans le format texte similaire à un article Wikipedia. Occasionnellement, ChatGPT peut créer des textes qui semblent cohérents, mais qui sont dénués de sens ou inappropriés. Cela peut donc nuire à l’image de marque de votre entreprise si le contenu généré n’est pas vérifié et corrigé. CQFD !