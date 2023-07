RSE et QVT : S’engager pour une performance durable

En dépit du contexte inflationniste, les Français restent attentifs à la dimension éco-responsable de leurs achats et la quasi-totalité des franchisés (95%)* mettent en place des mesures contribuant au bien-être des salariés. Une tribune réalisée par André Billard, responsable Pôle Commerce et Franchise du Groupe BPCE.

Les Français sont attachés à leurs commerces de proximité : 73 % y font régulièrement leurs achats, et cela concerne toutes les tranches de la population : ils privilégient de plus en plus les enseignes qui soutiennent la production locale. Près de la moitié d’entre eux (48 %) achètent régulièrement des produits bio ou éco-responsables. Les 25-34 ans sont les plus concernés par ces habitudes d’achats (57%). Plus d’un tiers des consommateurs français achètent régulièrement des articles de seconde main. Une pratique plus courante auprès des jeunes (58 % des moins de 35 ans) et des femmes (43 %). C’est une vraie tendance de fond et, conscients de cet enjeu, près de 8 franchiseurs sur 10 proposent désormais une offre éco-responsable. Une majorité de franchiseurs (70 %) estiment également que leurs franchisés sont de plus en plus demandeurs d’informations sur la manière dont sont fabriqués les produits et les matières premières utilisées. Dans ce contexte, près des deux tiers veulent donner priorité aux fournisseurs ou fabricants français et souhaitent privilégier la production locale ainsi que les circuits courts.

À lire aussi Qualité de vie au travail : les clés pour une équipe épanouie

La RSE au cœur du projet

Compte tenu de la sensibilité croissante des franchisés sur les sujets d’éthique, la déontologie et la politique RSE du franchiseur constituent désormais des critères observés au moment de choisir un réseau. En effet, avant de s’installer en franchise, 65 % des futurs franchisés s’intéressent à la déontologie du réseau et de plus en plus à la politique RSE. Avec 57 % des franchisés ayant créé au moins un emploi au cours des 12 derniers mois (en progression de 4 points par rapport à l’an dernier), la franchise constitue également un acteur majeur de l’économie locale. Dans un contexte de tension sur le marché de l’emploi, le recrutement et la fidélisation de leurs salariés constitue une préoccupation majeure des entrepreneurs.

À lire aussi Loi de finances 2023 : ce qu’il faut savoir sur la fiscalité des entreprises

La franchise pour l’environnement

Dans cette perspective, la quasi-totalité des franchisés mettent en place des mesures contribuant au bien-être des salariés, leur offrent de meilleures conditions de travail, d’ambiance ou d’horaires. Près de deux-tiers agissent également sur la hausse des salaires. La sobriété énergétique est enfin une dimension importante sur laquelle travaillent les franchisés : ils ont sensibilisé ou l’intention de sensibiliser leurs salariés aux économies d’énergie, modifient certains process afin de consommer moins, ou réalisent des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, les acteurs du monde de la franchise ont clairement conscience de leur rôle à jouer dans les grands enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Plus de 9 franchiseurs sur 10 pensent en effet qu’il est important en tant que franchiseur de s’engager en faveur de la protection de l’environnement (95 %), dans le développement économique local (93 %) et dans la défense des causes de société (94 %).

*Source : 19ème enquête annuelle de la franchise Banque Populaire / FFF.