Interview Paris Retail Week édition PARIS 2023

Comment se présente cette 9ème édition de Paris Retail Week ? Quelles seront les nouveautés ?



Tout d’abord, pour cette édition 2023, Paris Retail Week et le Siec (le salon international des espaces commerciaux) se tiennent à nouveau ensemble pour permettre à toutes les enseignes et toutes les fonctions retail de se donner rendez-vous à porte de Versailles et ainsi permettre de répondre à l’ensemble des besoins des enseignes et des dirigeants. Les deux salons réuniront près de 500 exposants, près de 25 000 participants et proposeront plus de 200 conférences sur 3 jours.

Grâce à cette colocalisation, les visiteurs du Siec pourront visiter l’intégralité du salon Paris Retail Week et les conférences du Siec seront accessibles aux visiteurs de Paris Retail Week.

Ensuite, nous sommes heureux de renforcer notre positionnement de salon référent à l’international. En effet, 35% de nos exposants proviennent de l’international, nous avons également signé un accord avec la National Retail Federation (NRF) afin de travailler ensemble sur des projets communs et en totale complémentarité. Enfin nous avons noué des partenariats avec Business France et de nombreuses associations et Fédérations internationales qui seront présentes sur l’événement.

Notre objectif est toujours celui de répondre au mieux aux interrogations des retailers en anticipant les tendances du secteur dans un contexte politique, social et économique complexe, mais aussi dans l’évolution de consommation.

Comment se porte le marché du retail dans cette période post covid ?

Le marché du retail a fait face à de multiples crises en France qui datent même d’avant Covid avec le mouvement des gilets jaunes qui a précédé la pandémie, suivie par l’inflation qui est venue aussi bouleverser les comportements de consommation et grèves et émeutes qui sont venues impacter aussi le secteur.

Dans ce contexte en très mouvant il est difficile pour les enseignes d’y voir clair et de mettre les investissements au bon endroit, surtout dans un contexte ou le ROI est d’autant plkus regardé.

Mais c’est notre rôle avec des événements tels que Paris Retail Week et le Siec de les accompagner dans leur stratégie et dans le fait de savoir où mettre le poids du corps car nous réunissons tous les acteurs du commerce, pour trouver les réponses à ces questions, l’inspiration, toutes les solutions du moment, et networker entre professionnel du secteur.

Quelles sont les grandes tendances du secteur ? Quels sont les points forts du programme thématique cette année ?

Premièrement la pertinence de l’omnicanal n’est plus à démontrer : le fait d’avoir des magasins physiques est un facteur de résilience pour 2023 car le point de vente est revenu en force post Covid.Il s’agit désormais d’ajuster les investissements entre un e-commerce qui s’approche du plafond de verre, et le bon maillage de magasins.

Face au consommateur, l’importance donnée à l’humain et aux ressources humaines est alors primordiale pour être certain que les équipes puissent apporter une bonne expérience de marque et de véhiculer ses valeurs : les former, les équiper (tablettes, moyens de paiement innovants, etc..)

Sur l’ensemble des points de contact on/off, l’exploitation des data clients est un prérequis indispensable pour un parcours client agile et une expérience d’achat réussie.



D’autre part, les études Havas /Paris Retail Week ont déjà souligné ces dernières années les aspirations contradictoires des consommateurs faisant face à une conscience environnementale et l’envie d’acheter comme avant. C’est d’ailleurs pour cette raison que le marché de la seconde main explose

Si les questions RSE pointent depuis plusieurs années déjà, le contexte réglementaire (ex. loi AGEC en France) combiné aux enjeux énergétiques s’imposent dans la réflexion. Les consommateurs veulent aussi des produits durables et de marques qui jouent la transparence et portent des valeurs responsables.

Et pourtant, des marques de fast-fashion très polluantes connaissent un succès retentissant auprès de la cible des jeunes.

Les consommateurs se retrouvent de fait tiraillés entre l’envie de consommer plus responsable et leur portefeuille, surtout en période d’inflation. D’où l’importance pour les marques d’avoir un ADN fort et de donner du sens et du « surplus d’âme » qui fait la différence.

Pour répondre à ces enjeux, nous avons travaillé cette année autour d’un fil conducteur : « Back to Basics : du bon sens face aux paradoxes »

Dans un monde chahuté par des crises et des injonctions contradictoires de la part du consommateur, les enseignes doivent repenser et adapter leur stratégie : où placer le curseur entre le On et le off ? Comment repenser son business en passant d’un modèle de croissance linéaire à un modèle de croissance circulaire ? Comment proposer des produits Made in France tout en se développant à l’international ? Comment se différencier par rapport aux autres marques en proposant un ADN et une promesse forte ? Comment retrouver du bon sens et revenir aux fondamentaux du commerce ?

Pour répondre à ces questions Nous pourrons notamment compter sur des personnalités telles que : Wouter de Backer, Général Manager chez Action France qui est l’enseigne préférée des français autour de la démocratisation du discount dans les habitudes d’achat ; le retour d’expérience sur les tendances retail de Seth Dallaire, Executive Vice President et Chief Revenue Officer chez Walmart US ou encore pour un face à face inédit entre Peter Day, Head of Strategy du très controversé SHEIN et Thomas Huriez, Président et Fondateur 1083 accompagné de Laurent Moisson, Président et co-fondateur des Forces Françaises de l’Industrie.



Des interventions passionnantes auxquelles viendront s’ajouter bien entendu celles de nos mentors lors de keynotes exclusives répondant chacune aux 8 problématiques business du salon : le commerce omnicanal, marketing, la logistique, la RSE, les marketplaces, les nouveaux paiements, le parcours client agile et la data.