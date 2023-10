Interview RENT édition 2023

(Cet article est sponsorisé par Rent)

Pouvez-vous nous présenter le Salon RENT en quelques mots ?

Le Salon RENT Paris c’est le plus grand événement du label RENT, notre label, qui a vocation à mettre en relation les professionnels de l’immobilier durant des événements en France et à l’étranger.

Le Salon RENT Paris est le plus grand salon de la Proptech en Europe. L’année dernière par exemple, nous étions 12 000 participants au Pavillon 6 de la Porte de Versailles à Paris, et nous avions plus de 400 exposants présents dont 112 start-ups et une vingtaine d’investisseurs, venus pour découvrir les innovations pour l’immobilier et rencontrer les acteurs de l’écosystème présents.

Comment se présente cette édition anniversaire ?

Ce 10ème anniversaire est très important pour nous. On fait en sorte de faire toujours mieux, année après année et ce n’est jamais chose simple. Cette année la barre est encore plus haute car nous organisons même une nocturne le premier jour du Salon, soit le 8 novembre entre 19h et 21h30, afin de convier tous les participants à une soirée de networking, pour passer un moment de convivialité tous ensemble de fêter notre anniversaire comme il se doit.

Le secteur immobilier est sous tension actuellement, avez-vous adapter votre programme thématique pour l’occasion ?

Le programme et les contenus proposés cette année permettront à chacun de décrypter chacun des enjeux qui s’imposent au secteur. Enjeux parmi lesquels l’enjeu environnemental, la crise du pouvoir d’achat, les interrogations sur la technologie et l’IA, les évolutions de consommation du logement, les nouveaux modèles d’accession à la propriété, les métamorphoses du monde du travail…

Les Français savent aujourd’hui qu’il faut, sur le volet immobilier notamment, consommer différemment. Nous sommes dans une réelle période de transition, et le réel sujet aujourd’hui est de savoir comment on redonne accès au crédit. Nous allons traiter et poser les sujets, avec beaucoup d’humilité, sur le programme des conférences. Les intervenants nous expliqueront ce qu’il en est et nous donneront des éléments afin de comprendre ce qu’il se passe réellement, prendre le recul nécessaire mais aussi nous apporter et proposer de réelles solutions pour nous permettre d’avoir en 2024 ce rebond tant attendu et ce, le plus tôt possible.