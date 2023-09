Les 3 avantages des bornes de commande pour l’optimisation des opérations des restaurants

(Cet article est sponsorisé par innovorder.com)

Une expérience client améliorée

L’intégration d’une borne de commande dans les écosystèmes numériques des restaurants apporte une commodité ultime aux clients. Avec une interface conviviale adaptée à chaque restaurant, elles simplifient le processus de commande, donnant la possibilité aux clients d’explorer les options du menu, de personnaliser leurs commandes et de compléter leurs commandes avec un supplément. Elles vont donc favoriser un service plus rapide, réduire les temps d’attente et améliorer la satisfaction globale des usagers.

De plus, l’inclusion des options de paiement dans la borne élimine le besoin pour les clients d’interagir avec les caissiers ou d’attendre le traitement des transactions par carte de crédit.

Amélioration de l’efficacité opérationnelle

En plus d’améliorer l’expérience du client, les bornes de commande améliorent l’efficacité opérationnelle des restaurants. Les méthodes traditionnelles de prise de commande entraînent souvent des erreurs de communication qui s’ajoutent à des erreurs de préparation et à des retards de service. En jouant un rôle central dans la prise de commande, ces bornes fournissent une communication précise et directe des commandes à la cuisine. Cela réduit les risques d’erreurs, garantit une préparation rapide et permet au personnel de se concentrer sur d’autres tâches critiques.

Grâce à une intégration transparente avec d’autres outils numériques, tels que les systèmes de points de vente (POS), les plateformes de commande en ligne et les systèmes d’affichage des commandes en cuisine (KDS), les bornes de commande deviennent un composant central de l’écosystème de numérisation d’un restaurant. Cette intégration permet un traitement synchronisé des commandes, une gestion des stocks et des rapports, créant ainsi un flux opérationnel performant. Les restaurants peuvent bénéficier de la solution Innovorder et ainsi profiter d’un écosystème 100% synchronisé sur l’ensemble de leurs solutions numériques.

Adaptabilité et rentabilité

Alors que les systèmes de commande traditionnels pourraient nécessiter un investissement important pour des interfaces personnalisées, les bornes de commande avec Innovorder offrent une solution adaptable pour les restaurants, leur permettant de modifier facilement les menus, les prix et les promotions en temps réel. Cette flexibilité permet à ces entreprises d’expérimenter de nouveaux plats, des offres limitées dans le temps et des stratégies de tarification sans encourir de coûts supplémentaires liés à l’impression de menus physiques. En exploitant l’innovation qu’offrent les bornes, les restaurants peuvent s’adapter rapidement aux préférences changeantes des clients et aux tendances du marché, ce qui leur permet de rester concurrentiels dans l’industrie.

De plus, les bornes de commande sont un investissement très rentable. Bien qu’il puisse y avoir un coût initial pour mettre en place leur système, les avantages à long terme surpassent l’investissement. En réduisant le besoin de personnel supplémentaire pour prendre les commandes, elles aident les restaurants à optimiser les coûts de main-d’œuvre.

Par ailleurs, la précision dans le traitement des commandes assurée par les bornes réduit le gaspillage par la réduction des erreurs et empêche la préparation incorrecte des aliments. Cela permet non seulement d’économiser sur les coûts des ingrédients, mais contribue aussi à un fonctionnement plus durable.

Enfin, les bornes de commande augmentent de 30% en moyenne les revenus des restaurants. Grâce à la possibilité de proposer des articles supplémentaires (dessert, boisson, supplément, etc.) et de les vendre en menu, ainsi que d’afficher des visuels attractifs et des promotions, les bornes peuvent encourager les clients à explorer d’autres options et à effectuer des achats de plus grande valeur. Les données collectées grâce à ces dispositifs peuvent également fournir des informations précieuses sur les préférences et le comportement des clients, donnant la possibilité aux restaurants d’adapter leur offre et leurs stratégies marketing pour mieux répondre à leur public cible.

Les bornes de commande de l’écosystème Innovorder offrent aux restaurants plusieurs avantages, par une expérience client améliorée, une efficacité opérationnelle accrue et une rentabilité boostée. Ces solutions numériques ont le potentiel de transformer la façon dont les restaurants fonctionnent, permettant aux candidats à la franchise et aux entrepreneurs de rationaliser leurs opérations, d’augmenter leurs revenus et de rester à la pointe de l’industrie.