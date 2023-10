Les Assises de la franchise, un nouvel événement à ne pas rater !

Pouvez-vous nous présenter ces Assises de la franchise ?

Il s’agit d’une nouvelle manifestation pour l’écosystème de la franchise. Jusqu’à présent, il y avait le salon (Franchise Expo Paris) en mars, mais également une conférence juridique en novembre. Nous souhaitions faire évoluer cette dernière de façon à pouvoir toucher une cible plus large et nous adresser à l’ensemble des métiers de la franchise autour de sujets transverses touchant à la performance des réseaux. Notre ambition avec ce nouvel événement est de pouvoir travailler à la franchise de demain, en abordant, via différents prismes (juridique, managérial, développement…), les grands enjeux pour ce modèle d’entrepreneuriat.

Concrètement, que va-t-il se passer lors de l’événement ?

Il s’agit d’une journée complète dont la matinée sera divisée en deux parties, d’un côté la conférence juridique pour notre public de directeurs juridiques et juristes. Et de l’autre côté des ateliers de travail autour de 3 thèmes destinés aux fonctions plus opérationnelles : management, développement, animation. L’après-midi en plénière sera ,elle, consacrée à la restitution des travaux de la matinée, sous format tables-rondes. L’occasion de restituer les sujets par les animateurs des ateliers, dont un avocat qui apportera un éclairage juridique aux thématiques abordées. L’objectif est d’adresser les sujets sous des prismes différents et ainsi d’améliorer les performances réseaux. En ouverture de cet évènement, nous aurons l’honneur d’accueillir Franck Provost, fondateur du Groupe Provalliance et Président du Conseil. Plusieurs autres témoins inspirants viendront enrichir la journée de leurs interventions.

Quels thèmes seront abordés lors de ces ateliers ?

Pour le côté juridique, il y aura 4 conférences. La première sera sur l’aide à l’accès au réseau et l’indépendance juridique du réseau, elle sera suivie d’une seconde sur la cohérence de l’image et de l’indépendance commerciale du franchisé. Ensuite, à partir de 11 h 30, la conférence portera sur la notion de réseau et de l’indépendance sociale du franchisé. Pour finir, la dernière sera sur l’obligation d’assistance du franchiseur et de l’indépendance financière du franchisé. Pendant ce temps, les fonctions plus opérationnelles se réuniront en ateliers et se pencheront sur 3 sujets : l’animation et transfert de savoir-faire, le développement des réseaux ainsi et le pilotage par la data. Cet évènement d’une journée qui s’adresse à l’ensemble des acteurs de la Franchise (dont les non-adhérents FFF) va nous plonger au cœur des enjeux de la franchise de demain !

Plus d’infos : https://www.billetweb.fr/les-assises-de-la-franchise