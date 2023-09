(Cet article est sponsorisé par Geolid)

Longtemps national, le marketing des enseignes a aujourd’hui évolué pour être plus localisé. Pour accroître leur notoriété au niveau local et attirer plus de clients dans leurs établissements, les marques optent de plus en plus pour une stratégie de marketing local. Acteur majeur de ce secteur, la plateforme Geolid dédiée aux réseaux d’enseignes a identifié et analysé les tendances du marketing local en 2023.

Apple Business Connect

En 2023, Apple réduit petit à petit son retard sur Google My Business.

Après les nouvelles fonctionnalités de navigation d’Apple Plans pour concurrencer Google Maps, Apple continue sur sa lancée avec un tout nouvel outil de Presence Management : Apple Business Connect.

Grâce à cette nouveauté, les enseignes peuvent gérer la façon dont elles sont présentées sur l’écosystème Apple : Apple Plans, Messages, Wallet, Siri et biens d’autres applications.

Donner plus de visibilité aux entreprises et aux commerçants pour que les clients aient facilement accès à leurs coordonnées, leurs adresses et d’autres informations clés : voilà la promesse derrière Apple Business Connect, nouveau concurrent de Google My Business !

Et là vous vous demandez, quelle différence entre Google My Business et Apple Business Connect ? L’objectif reste le même : donner plus de visibilité aux établissements et faciliter la recherche des consommateurs sur les commerces à proximité.

Quand on sait que Google My Business est l’un des leviers les plus performants en local pour générer des contacts et du trafic en point de vente, on devine un potentiel très fort pour Apple Business Contact qui se présente comme un concurrent très sérieux à GMB. Créer et optimiser des fiches établissements Apple Business Contact est certainement un impératif dans votre To-do list 2023 !

L’importance croissante des réseaux sociaux pour son référencement local

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour la recherche d’informations sur les marques et produits.

Face à cette tendance, Instagram propose plusieurs moyens pour faire connaître et rendre visible votre réseau de points de vente à l’échelle locale. L’un des moyens les plus efficaces est le référencement local, qui permet de figurer sur la carte interactive Instagram dans l’onglet “Lieux” lorsque vous effectuez une recherche ou lorsque vous cliquez directement sur la position d’une publication.

82% des internautes préfèrent réaliser des recherches sur les réseaux sociaux plutôt que sur les moteurs de recherche (Frontier).

Pour optimiser le référencement local de votre réseau d’enseigne, il est important de renseigner du texte sur vos publications, de toujours ajouter un lieu et d’utiliser des hashtags pertinents pour mieux référencer vos établissements.

Sur Twitter, TikTok ou même LinkedIn, les publications avec des légendes aux mots-clés optimisés sont même en train de remplacer les hashtags pour étendre la portée de ses publications et améliorer son engagement.

Le rapport évoque également TikTok, qui est de plus en plus utilisé par ses utilisateurs comme moteur de recherche et par les marques comme nouvelle arme de référencement.

Pour découvrir toutes les tendances, rendez-vous sur le site de Geolid pour télécharger gratuitement le livre blanc : https://lp.geolid.com/fr/tendances-marketing-local-2023