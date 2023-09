L’exigence de l’expert au cœur du géomarketing

(Cet article est sponsorisé par Ciril GROUP)

A l’heure du tout digital, les nouveaux outils fleurissent sur le marché du géomarketing. Avec les progrès technologiques, notamment dans des domaines en plein essor comme l’intelligence artificielle, de nouveaux concurrents se sont lancés avec l’argument fort d’apporter des résultats rapides grâce à des outils reposant essentiellement sur les nouvelles technologies.

Face à cette nouvelle tendance, Territoires & Marketing a fait le choix d’être moteur dans la course à l’innovation. Les technologies et méthodes qu’elle utilise aujourd’hui sont soutenues par le programme R&D de la maison-mère Ciril GROUP.

Cet appui technologique lui permet aujourd’hui de se distinguer sur le marché en proposant une véritable gamme d’outils géomarketing innovants qui apportent de grandes améliorations sur plusieurs aspects :

Technologique : Territoires et Marketing a bâti sa solution EasyRetail sur le socle technologique GEO. Cet outil innovant permet de mieux organiser les données, bénéficier de modules plus réactifs, et accéder à des ressources contribuant à la mise en place plus rapide et efficace de solutions pertinentes et adaptées aux besoins de chaque client.

Des modules additionnels, à l'image des modules d'analogie et de sectorisation, ont été développés afin de répondre à de vrais besoins géomarketing, utilisables à la fois en internes par les chargés d'étude, mais également par les clients eux-mêmes.

Les possibilités offertes par GEO Key sont de formidables outils de restitution d'étude permettant d'ouvrir et de proposer sur le marché tout un ensemble de nouvelles solutions. Ces nouveaux tableaux de bord dynamiques, puissants, rapides et simples à utiliser offrent une expérience utilisateur améliorée du géomarketing.

Création de données : La mise en place d'un pôle data dédié à la production de données innovantes permet de générer des mises à jour plus fréquentes de ces données. Apporter à un client une donnée mensuelle sur la concurrence là où la plupart des cabinets apportent des données annuelles, est une vraie valeur ajoutée.

Protection : La possibilité d’héberger ses données chez SynAApS, la marque Cloud et Infogérance de Ciril GROUP doublement certifiée Sécurité et Santé, permet d’apporter un cadre sécurisé et rassurant pour le client.

Se réapproprier le métier

Au-delà d’être à la pointe de l’innovation, Territoires & Marketing bénéficie de surcroit d’une expérience multisectorielle et de connaissances terrain uniques en France acquises au cours de ces 25 dernières années, qui lui permettent aujourd’hui de faire autorité dans le monde du géomarketing, offrant l’opportunité aux porteurs de projet, aux entrepreneurs, aux franchisés, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de qualité.

Une force apportée par l’expertise de l’humain qui fait une vraie différence sur le marché, là où les nouveaux acteurs misent essentiellement sur les nouveaux outils.

« Aujourd’hui, j’ai le sentiment que le géomarketing a régressé en qualité par rapport à ce qui se faisait il y a 20 ans », explique Nicolas LOUIS-AMEDEE, expert géomarketing au sein de Ciril GROUP. « Certes, ces nouveaux outils offrent une volumétrie de données beaucoup plus importante mais la qualité de la data et la maîtrise de l’analyse sont sacrifiées au profit de la technologie. »

Selon l’expert, l’enjeu véritable aujourd’hui et pour les années à venir est de se réapproprier le métier et l’expertise qui y est associée, toujours au service du porteur de projet et de la qualité d’analyse. « Sans apport de qualité sur la donnée d’origine ou sur la façon dont on construit nos indicateurs, nous prenons le risque d’amener nos clients à prendre de mauvaises décisions. »

C’est pourquoi, selon Nicolas LOUIS-AMEDEE, malgré les progrès technologiques, la place de l’humain est essentielle dans le géomarketing et ce n’est pas faire partie de l’ancien monde que d’affirmer cela. « La tendance est de penser que grâce aux algorithmes, à l’intelligence artificielle, vous allez pouvoir prévoir votre chiffre d’affaire en claquant des doigts. Mais que faire d’un outil si une démarche complète d’analyses et d’études n’est pas mise en place ? »

C’est justement là que l’expert entre en jeu.

La qualité dans la finesse et la nuance

« Faire du géomarketing, ce n’est pas seulement mettre des points d’intérêt (POI) sur une carte. Ça, c’est du GPS », précise Nicolas LOUIS-AMEDEE. « Le géomarketing, c’est toute la méthode qui va prendre forme autour de cette donnée. C’est la capacité de l’expert à utiliser une donnée brute pour la transformer, comprendre un métier, bâtir des indicateurs à valeur ajoutée, créer des modèles d’étude, les intégrer dans des outils cartographiques et géographiques, et créer des modèles de rapport compréhensibles. »

Cependant, le constat à l’échelle de la société est que l’on s’oriente vers plus de simplification. « Dans notre quotidien, dans nos usages, dans nos technologies, tout doit être plus simple. Cela se répercute dans notre profession auprès d’une partie de la nouvelle concurrence : on va moins loin dans les analyses, dans la réflexion. On reste en surface », souligne-t-il. « Par exemple, à l’heure où le monde ne parle que de ChatGPT, il est évident que cette IA apporte une bonne information de premier niveau, mais cela reste très généraliste. Pour aller plus loin dans la qualité de l’information, il faut de la finesse et de la nuance. Et en business, en communication ou en marketing, sans finesse ni nuance, on ne vend pas. Car on n’applique pas la même stratégie pour un magasin de bricolage que pour un restaurant rapide. »

C’est donc dans la finesse et la nuance que se trouve la source d’un géomarketing de qualité. Deux notions qui résultent de l’expérience, des connaissances, du savoir-faire, de la capacité d’analyse de l’expert.

L’exigence : le parfait compromis

Si les progrès technologiques ont transformé les usages géomarketing, la discipline en elle-même a-t-elle réellement changé ? Pas complètement selon l’expert : « En 2023, on se pose des questions techniques que l’on se posait déjà en 2003. Cependant, je pense que l’on y répondait techniquement avec plus de précision qu’aujourd’hui. »

Ce constat, Nicolas LOUIS-AMEDEE le prend positivement : « C’est peut-être la question à se poser aujourd’hui : a-t-on réellement besoin de toutes ces analyses, de toute cette précision ? Comment se positionner dans un monde qui, aujourd’hui, semble se satisfaire d’obtenir des résultats plus simplement, plus rapidement, et où l’on s’aperçoit que certains nouveaux acteurs du marché jugent peu nécessaire d’apporter trop de technicité à la discipline, voire même ne se rendent pas compte de la technicité nécessaire par manque d’expertise et d’expériences. »

Et c’est sur ce point que la marque géomarketing de Ciril GROUP se distingue de la concurrence. En effet, porter un projet, créer une entreprise, ouvrir un commerce, lancer une franchise, c’est souvent un engagement de toute une vie. Consulter un cabinet de géomarketing, c’est un véritable choix de confiance qui revient à lier son destin à lui.

Nicolas LOUIS-AMEDEE, et Ciril GROUP plus généralement, l’ont bien compris et s’engagent au quotidien à faire en sorte que la simplicité n’empiète pas sur la qualité : « Ces changements forts font évoluer le métier, et nous prenons part activement à cette évolution. C’est challengeant et positif. Mais ce n’est pas parce que la tendance nous montre que l’on s’oriente vers plus de simplicité qu’il faut y céder également », confie-t-il. Et de conclure : « Tant que nous exercerons avec cette même exigence et cette même volonté d’accompagner les projets de nos clients vers le succès, nous resterons un acteur de référence sur le marché du géomarketing. »