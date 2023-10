Tendance Vintage & Collector : Cash Express, un acteur incontournable !

( Cet article est sponsorisé par Cash Express )

Pionnier de l’achat-vente de produits d’occasion, Cash Express, acteur reconnu de l’économie circulaire, est aussi aujourd’hui une référence sur le marché du vintage et du collector !

Cash Express s’inscrit dans cette tendance qui revient en force « avec une offre de plus en plus riche de produits désirables, souligne Arnaud Guérin, co-président du groupe. La force du réseau et la puissance de la plateforme de l’enseigne offrent l’opportunité au consommateur de trouver plus rapidement et plus facilement l’objet convoité. »

Nostalgie d’une époque ou refuge contre l’incertitude des temps présents, le vintage est archi tendance ! Vinyles, magnétoscopes, lecteurs CD, walkmans ou encore téléphones à touches… séduisent les aficionados.

Dans le même esprit, les produits collector sont aussi très prisés : pièces rares ou éditées en quantités limitées : figurines, cartes Pokémon, BD, jeux vidéo, et autres DVD… Soigneusement sélectionnés et estimés par les acheteurs de Cash Express, ils répondent à l’offre et la demande et prennent de la valeur avec le temps, comme ce coffret Harry Potter qui s’est récemment envolé à 800 €…

Pour combler sa clientèle, l’enseigne identifie les produits concernés via des rubriques spécifiques (collector/vintage…) : les amateurs d’objets anciens ou insolites peuvent ainsi facilement dénicher la perle rare. Un espace est aussi dédié aux produits de luxe : sacs, montres, bijoux en or…

Avec 130 magasins, un site e-commerce et 2 millions de références, le réseau Cash Express, alliance du physique et du digital,s’affiche aujourd’hui comme le passage obligé pour tout amateur ou collectionneur d’objets rétro et de perles rares.

Sa plateforme offre l’avantage de combiner accessibilité, rapidité et facilité pour les chasseurs de pépites. La qualité de référencement des produits permet une large audience et le réseau physique de magasins sécurise la clientèle : « Les gens aiment voir un produit avant de l’acheter, toucher la matière, l’essayer, souligne Guillaume Bertinet, gérant du Cash Express de Paris Alésia. En matière de luxe, de produits électroniques ou de pièces rares. Cash Express bénéficie d’outils pointus d’expertise qui permettent d’estimer un article, de certifier son authenticité et de proposer ainsi la meilleure offre sur le marché. »

Le service après-vente du réseau est un atout supplémentaire qui permet d’optimiser l’expérience client à travers l’instauration d’une relation de confiance et de fidélisation de la clientèle.

Au-delà du magasin généraliste d’occasion, l’enseigne affirme son identité de boutique branchée à l’affût de toutes les tendances. Du dernier produit high tech aux raretés vintages, Cash Express ne cesse de se réinventer, en parfaite osmose avec son époque.

Cash Express, acteur majeur historique de l’achat-vente de produits et objets d’occasion depuis 2002. 130 magasins sur toute la France, Belgique et Portugal. Cash Express prône l’Ecoréflexe, nouveau mode de consommation développé par l’enseigne, qui allie économie et écologie en donnant une seconde vie aux produits.

https://franchise.cashexpress.fr