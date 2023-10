Participez au Forum de la Franchise 06 !

(Cet article est sponsorisé par Forum Franchise Nice)

La franchise a un côté rassurant qui attire chaque année de plus en plus de candidats à la création d’entreprise. Alors pourquoi pas vous ? Vous voulez vous reconvertir et cherchez un entreprenariat sécurisé ? Vous vous demandez quelle enseigne peut répondre à votre projet de création ?

Rendez-vous le 16 novembre 2023 à l’Allianz Riviera de Nice pour la première édition du Forum de la Franchise 06 organisé par la CCI Nice Côte d’Azur en partenariat avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, la Banque Populaire Méditerranée, la Fédération Française de la Franchise et avec le soutien de LA FNAIM Côte d’Azur et du CGM06.

L’occasion unique d’appréhender au mieux le modèle de la franchise, de rencontrer les franchiseurs qui souhaitent développer leur réseau dans le 06, d’échanger avec des franchisés sur leur expérience, d’assister à des ateliers pour mieux comprendre comment entreprendre en franchise ou encore de bénéficier des conseils d’experts !

Au programme :

10h15-11h00 : Atelier « Les clés de la réussite pour entreprendre en franchise »

11h15-12h00 : Atelier « Convaincre les financeurs quand on veut devenir franchisé ou développer sa franchise »

13h30-14h00 : « La parole aux franchiseurs : témoignages & retours d’expérience »

14h15-14h45 : « La parole aux franchisés : témoignages & retours d’expérience »

15h15-15h45 : Atelier « Comment bien choisir son emplacement ? »

Toute la journée (9h-16h) : Village des exposants avec + de 25 franchiseurs présents

Informations pratiques

16 novembre de 9h à 16h

Allianz Riviera – Bd des Jardiniers, 06200 Nice

Plus d’informations et inscription gratuite sur forum-franchise-06.fr