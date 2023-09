(Cet article est sponsorisé par Cash Express)

Rentrée sous le signe du digital pour Cash Express !

L’enseigne, précurseur de la réservation en ligne depuis 2016, de la vente en ligne et du click&collect depuis 2020, complète son offre e-commerce avec l’estimation et l’achat en ligne. Une (r)évolution qui apporte efficacité accrue, meilleure expérience client et plus grande compétitivité sur le marché.

Pour Arnaud Guérin et Lionel Logiacco, co-présidents de l’enseigne “cette accélération numérique s’est imposée ! Face à l’essor du commerce en ligne, nous devions innover ! Pionnière sur le marché de la seconde main avec plus de 130 magasins physiques, Cash Express offre désormais des prestations omnicanales qui renforcent son identité de marque engagée et l’expérience client.”

“Nous avons longuement mûri ce projet, nous voulions un outil de dernière génération, ergonomique, performant, fiable et intuitif, qui permet d’acheter et de revendre en quelques clics. La cotation des articles est directement liée à notre base argus. La transparence et la rigueur de notre réseau d’achat professionnel sont garants du meilleur tarif que l’enseigne peut proposer.” Atouts de poids pour ce réseau qui entend demain concurrencer les Pure Players.

Cash Express a investi 450 000 € dans cette innovation qui, grâce aux algorithmes, permet de maintenir son avantage concurrentiel, d’explorer de nouveaux marchés, de fidéliser et d’élargir sa clientèle avec une offre diversifiée. Le suivi des performances, l’analyse des données et l’adaptation aux besoins du marché sont des éléments clés pour une réussite à long terme.

Stratégie omnicanale, l’enseigne mise sur la complémentarité des 130 points de vente physiques et du e-commerce pour une meilleure cohérence de l’offre. La mutualisation des stocks favorise une proposition plus riche et une garantie de disponibilité, en conservant l’aspect rassurant de la proximité locale. « Notre transformation digitale est un facteur de compétitivité. Elle permet une approche stratégique incitant chaque franchisé à réfléchir à l’opportunité de mettre ou non en ligne un produit et à la cadence à laquelle le faire. Le discernement est le maître-mot de notre activité. Il nous invite à prendre en compte le volume ou la rareté des produits dont certains sont susceptibles de séduire une clientèle nationale. »

Cette complémentarité permet aussi de booster l’image de marque du réseau en proposant une expérience client basée sur l’humain, en magasin. « L’expérience client est fondamentale et doit être toujours plus poussée, plus fluide, simple et sécurisante pour créer une relation forte avec nos clients : l’appartenance à une communauté. » poursuit Arnaud Guérin.

Référencement, traçabilité et fiabilité des produits, transparence, rigueur de l’offre, qualité du SAV, sécurité des transactions… L’enseigne, dont le CA en ligne est aujourd’hui de 7 à 8%, voire 15% pour les franchisés les plus actifs, vise un objectif de 25% à l’horizon 2026.

Cash Express, acteur majeur historique de l’achat-vente de produits et objets d’occasion depuis 2002. 130 magasins sur toute la France, Belgique et Portugal. Cash Express prône l’Ecoréflexe, nouveau mode de consommation développé par l’enseigne, qui allie économie et écologie en donnant une seconde vie aux produits.

https://franchise.cashexpress.fr