Avenir Rénovations : nouvelle franchise de rénovation à Sarreguemines (57)

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?

J’ai commencé ma carrière professionnelle en obtenant un BTS électrotechnique, après quoi j’ai rejoint une entreprise réputée du secteur de l’industrie automobile. Pendant 30 ans, j’ai évolué au sein de cette entreprise, en suivant notamment une formation continue qui m’a permis d’obtenir un diplôme d’ingénieur. Mon parcours dans ce domaine s’est achevé en tant que chef de service, un poste que j’ai occupé pendant 15 années.

A ce stade de ma vie, j’ai voulu prendre un virage dans ma carrière en m’orientant vers un univers qui me passionne depuis toujours : la rénovation. Ce domaine m’a toujours tenu à cœur, et j’ai eu l’occasion de réaliser moi-même plusieurs projets de rénovation pour mes propres biens. Ce qui me plaît particulièrement dans la rénovation, c’est la possibilité de donner vie à des projets que nous imaginons dès le départ.

Devenir entrepreneur est une réussite pour moi, car c’est un projet que j’avais en tête depuis un certain temps. Par chance, j’ai découvert le réseau de franchise Avenir Rénovations, dont le concept m’a tout de suite séduit.

Qu’est-ce qui t’a plu dans le modèle d’Avenir Rénovations ?



Ce qui m’a particulièrement séduit dans le modèle Avenir Rénovations, c’est sa méthode bien pensée. J’adhère complètement au concept clé en main proposé aux clients. En tant que Manager Travaux, notre rôle implique de s’occuper de diverses tâches telles que le chiffrage, la recherche de sous-traitants, ainsi que le suivi des chantiers. Chaque jour est différent, ce qui apporte une dynamique que j’apprécie énormément.

De plus, en étant franchisé Avenir Rénovations, je bénéficie d’un soutien précieux de la tête de réseau qui est toujours là pour m’épauler en cas de besoin. Les process mis en place par l’enseigne me permettent de développer mon entreprise dans les meilleures conditions possibles. Rejoindre cette aventure en tant que franchisé Avenir Rénovations dans la ville de Sarreguemines (57) est une source de grande satisfaction pour moi.

Qu’as-tu pensé de la formation initiale proposée par le réseau ?

La formation initiale que j’ai suivie m’a apporté une mine d’enseignements. Dès le départ, j’avais conscience que cette formation jouerait un rôle clé dans le lancement réussi et serein de mon entreprise. Les formateurs se sont montrés pédagogues et compréhensifs, toujours prêts à simplifier leurs propos lorsque nous avions des difficultés à saisir certains points.

Aujourd’hui, je me sens parfaitement préparé pour entamer cette nouvelle aventure avec confiance !