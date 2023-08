Bien-être : The Canopist en quête de ses premiers partenaires

En 1999, Sabrya Chaaf obtient une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie à l’Université de Sciences de Toulouse. En 2013, elle décide de se pencher plus en détails sur l’impact sournois que pouvait avoir le stress sur la santé et nos terminaisons nerveuses.

Car, explique cette dernière, “de nombreuses personnes souffrent d’insomnies ou de migraines par exemple, tentent d’aller mieux en prenant des plantes, mais la douleur persiste et revient de façon chronique. En réalité, les spécialistes du corps médical cherchent plus souvent à soigner leurs symptômes qu’à prendre le temps de chercher l’origine et soigner la cause du problème. C’est pourquoi j’ai eu envie de creuser la question en développant une méthodologie permettant de solliciter les points réflexes du corps, soit pour calmer sinon relancer des organes paresseux, par exemple, pouvant être à l’origine de leurs maux et douleurs”. Mais attention, “je ne me substitue pas aux médecins. J’apporte simplement un complément de confort à ces personnes et du bien-être pour les aider à adopter une meilleure hygiène de vie”, précise cette dernière dont le nom du concept fait référence à la communication souterraine des arbres via leurs ramifications.

Ses recherches abouties et sa méthodologie mise en place, Sabrya Chaaf ouvre son premier cabinet en 2018 à Marseille pour y donner ses premières consultations. Des séances ayant pour vocation de libérer sa clientèle du stress.

Promouvoir un concept anti-stress

“Concrètement, cela passe par apaiser le schéma métabolique, à stimuler sinon à réparer des tissus qui ont été fragilisés. Soit par le stress, soit par les médicaments, par le tabac ou encore par la pollution. Et par le fait d’utiliser plusieurs techniques proposées dans un cycle de consultations, synergiques entre elles puisque les tissus communiquent entre eux. Ce peut être la phytothérapie, par la nutrithérapie, ou encore par le fait de prendre des plantes qui aident à la sudation, ou faire de la réflexologie plantaire pour solliciter les points réflexes. Ou encore aider à la digestion. La sympathicothéraie, par exemple, permet aussi de stimuler des points réflexes, situés cette fois sur la muqueuse des fosses nasales”.

Enfin, complète Sabrya Chaaf, “je les accompagne en matière de techniques respiratoires grâce au son du bol tibétain. Et leur propose également une analyse de biorésonance qui est une technologie non-médicale qui permet de comprendre, par la façon dont se propage le son dans l’organe, quelle est la physiologie de ce dernier. Si le poumon et le foie raisonnent bien, alors leur santé est bonne. Mais si l’organe est stéateux et gras, alors le son diffère”. Mais là encore, “je ne fais que détecter un problème. Car quel que soit le souci observé, j’oriente la personne vers un spécialiste. Un médecin, un diététicien ou un psychologue, par exemple. Car je reçois bel et bien des clients et non des patients”, insiste la fondatrice de The Canopist.

À lire aussi Le centre de flottaison Expérience Silence cherche ses prochains franchisés

Transmettre un savoir-faire partout en France

Une clientèle qui, sur-stimulée au quotidien (crises, stress au travail), semble de plus en plus encline à se tourner vers ces prestations de bien-être. Au point d’avoir incité l’entrepreneuse à vouloir démocratiser son concept pour le plus grand nombre. Et d’opter pour l’encadrement propre au système de la franchise afin de, non seulement la transmettre, mais aussi déposer et protéger sa marque sur le marché.

“J’ai maintenant l’ambition de trouver des partenaires qui dispenseront ces prestations partout en France et à qui je transmettrais moi-même mes connaissances. Je l’assurerai moi-même durant les 5 prochaines années à venir à mes franchisés. En me concentrant aussi sur une ouverture de franchise à la fois. Tout en sachant que le franchisé pourra recevoir sa clientèle à domicile, sinon dans un local à part si souhaité mais à sa charge. Tant qu’il y a un point d’eau, de quoi s’allonger et que l’accueil reste professionnel”, poursuit la dirigeante qui acceptera aussi la venue d’entrepreneurs multi-activités, mais sans concurrence directe avec ce que propose The Canopist.

De ce fait, les franchisés bénéficieront d’un concept clé en main incluant un stock matériel (gammes de plantes, vitamines), la méthodologie élaborée par sa fondatrice ainsi que divers outils propres aux prestations proposées (stylets, appareil de biorésonnance), en plus d’utiliser leur ordinateur personnel (suivi des séances). Et de bénéficier d’une formation continue.

À lire aussi Yiango, une franchise essentielle bien huilée

Une enveloppe de 15 000 euros

Le tout pour un investissement global de 15 000 euros, droit d’entrée, formation initiale et page Internet inclus, accessible via le site national du réseau et avec des redevances mensuelles de 500 euros. L’avantage de rejoindre cette enseigne demain ? Que la future tête de réseau s’assurera elle-même de “faire de la veille juridique pour l’ensemble de mes partenaires, l’activité étant très spécifique et située sur un marché de niche. Mais aussi pour bien encadrer la pratique de l’activité. Et d’éviter les dérives médicales ou les imitations éventuelles du concept”.

En outre, si le tarif des consultations oscille pour l’heure entre 100 et 144 euros, toujours selon ses propos, le futur franchisé devrait pouvoir atteindre un chiffre d’affaires de 25 000 euros en fin de première année d’exploitation. Puis, “entre 70 000 et 100 000 euros la troisième année, s’il ou elle travaille à temps plein”.

Avis aux profils issus du domaine de la santé (et/ ou en reconversion), mais pas que. Ces derniers, conclut la dirigeante chez qui il faudra s’engager autour d’un contrat de 7 ans, “pourront également nouer des partenariats avec des salles de sport ou des instituts pour fidéliser de nouveaux clients et générer des rendez-vous”.