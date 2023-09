Cash Express : Frédérick Brunet et Kessan Carpentier ouvrent un second point de vente à La Réunion (974)

Cinq ans après le rachat, en 2018, d’un premier magasin à Saint- Pierre, dans le sud-ouest de la Réunion, Frédérick Brunet réitère l’aventure avec son associé Kessan Carpentier en s’implantant à Sainte-Clotilde, au nord de l’île. Focus sur le parcours atypique de ce chef d’entreprise qui a fait choix de se réinventer en changeant de métier et de lieu pour répondre à ses aspirations.

Une reconversion réussie : De chef d’entreprise à gérant de magasin Cash Express

En 2016, après 30 années dans le secteur industriel dont 20 à la tête de plusieurs entreprises, Frédérick Brunet amorce un virage professionnel, fusionne ses sociétés et les vend, concrétisant un an plus tard son rêve de s’installer à La Réunion. « Las de travailler 70 heures par semaine, je souhaitais donner du sens à ma vie. Me réinventer dans un environnement multiculturel et harmonieux et reprendre une activité avec un rythme plus calme. » En explorant les salons de franchise, ce geek de nature est aussitôt séduit par l’univers du marché de l’occasion, qui plus est par la philosophie du réseau Cash Express avec laquelle il partage beaucoup de points communs au regard de son expérience : « personnes de terrain, travail collaboratif, mode transversal des prises de décision entre le groupe et les franchisés… Le concept m’a plu ainsi que l’équipe et sa façon de travailler. La convivialité, la qualité et les performances technologiques de l’enseigne, très moderne, la confiance qu’elle m’a inspirée, m’ont tout de suite incité à rejoindre ce réseau. »

De franchisé à multi franchisé Cash Express

C’est ainsi que Frédérick Brunet reprend, fin 2018, à Saint-Pierre, un magasin Cash Express de 300 m2, créé huit ans plus tôt. Il démarre son activité tel un novice, se forme, se réinvente en apprenant sur le terrain. « Je me suis appuyé sur mon expérience de la gestion d’entreprise tout en me cultivant sur les savoirs qui n’étaient pas au cœur de mon métier : les achats et ventes aux particuliers, les outils de communication au service d’un commerce de proximité… Un apprentissage enrichissant au cœur d’une aventure passionnante. Aujourd’hui, l’équipe basée à Saint-Pierre regroupe 7 personnes dont un responsable de magasin, un acheteur, deux vendeurs et trois apprentis, dont sa fille. »

Après deux ans et demi de recherches, le 4 juillet 2023, Frédérick Brunet inaugure, en association avec son gendre, Kessan, un second point de vente Cash Express à Sainte-Clotilde, répartissant entre eux les tâches pour prendre à sa charge la partie administrative et financière et déléguer à son associé la partie terrain (achat-vente, mise en place des produits, etc.). Ce magasin de 150 m2 emploie aujourd’hui deux personnes et propose la même typologie de produits que celui de Saint-Pierre.

Un objectif : Transmettre

Frédérick Brunet et Kessan Carpentier envisagent, à terme, de disposer de quatre points de vente Cash Express pour couvrir les zones de chalandise de l’île.

Au-delà de ce projet de développement, ce qui meut avant tout ces entrepreneurs, c’est le désir originel, et partagé, de Frédérick Brunet de transmettre. Celui de léguer expérience, entreprise, valeurs et métier à leurs enfants.

Gageons qu’avec entre autres devises celle d’Henry Ford, « Ce n’est pas l’employeur qui paie le salarié, mais le client », ces franchisés talentueux ne leur construisent un bel avenir.