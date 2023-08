Elie Sanouiller-Salvatore : “Nous franchiserons Rolls en 2024”

Forte de 3 restaurants en propre implantés dans la capitale, l’enseigne Rolls, qui propose des rouleaux de printemps faits minute devant les clients depuis 2019, s’apprête à passer en franchise. D’ici 2024 en effet, ses co-fondateurs Elie Sanouiller-Salvatore et Bertrand Philardeau recruteront leurs premiers partenaires pour commencer à étendre le concept à toute la France. Echange avec l'un des deux entrepreneurs au cœur du flagship de la rue des Jeuneurs.

C’est en 2019 qu’Elie Sanouiller-Salvatore et Bertrand Philardeau lancent Rolls. Une enseigne de restauration saine et rapide, uniquement basée sur une carte de rouleaux de printemps faits minute accompagnés de soupes, condiments et sauces maison (cacahuète) : des rouleaux enrobés d’une galette de riz, garnis de vermicelles de riz, de légumes et viandes ou poisson divers (poulet, bacon, saumon, crevettes) afin de répondre à toutes les exigences de régimes alimentaires. Y compris des desserts faits maison à l’égard des becs sucrés.

“L’inspiration est venue à la suite de divers voyages en Asie, réalisés avec mon premier associé, qui ne l’est plus depuis. Et du principe qu’il fallait proposer quelque chose de simple et d’accessible aux consommateurs. Et surtout, des recettes aussi traditionnelles que faciles à revisiter. Avez-vous déjà vu, ailleurs qu’ici, un rolls de patate douce-feta, par exemple ?”, explique le co-fondateur de l’enseigne qui a depuis inauguré deux autres adresses dans la capitale : un corner rue de Châteaudun et une autre adresse rue de Miromesnil il y a 9 mois déjà (25 places assises), qui nous accueille justement rue des Jeuneurs.

Ouvrir dans des villes moyennes pour commencer

Car à terme, l’objectif est bien de faire découvrir sa carte au plus grand nombre, dès lors que ce dernier franchisera son modèle à compter de 2024. Aussi bien autour d’un format de vente à emporter qu’autour de locaux accueillant des places assises. Le tout incarné par un un concept architectural coloré et serti d’affiches humoristiques. Comme avec ‘Carolls Bouquet’.

“Nous avons d’ailleurs, mon associé et moi-même, pour projet d’inaugurer nos premières unités franchisées en province et sur de l’ultra centre-ville. En partant sur des contrats de 3 ans pour ne pas enfermer la personne et lui laisser le temps de tester notre concept. Qui est un concept urbain”, précise le dirigeant. “Après seulement, viendront les autres grandes villes françaises. Comme Rennes ou Nice, plutôt que Lyon, Bordeaux ou Marseille, même si rien n’est signé pour l’instant. Et Lille qui nous intéresse aussi.” En revanche, complète l’entrepreneur qui table sur une croissance progressive du réseau, « nous ne recruterons pas non plus de profils multi-franchisés dans les premiers temps”.

Un seul concept mais bientôt trois formats disponibles

Ces derniers pourront ensuite opter pour plusieurs formats de point de vente, dès lors que la direction aura affiné son DIP et son cahier des charges à leur égard, la superficie maximale du local restant à déterminer. “Il sera possible d’opter soit pour un petit format de type kiosque avec vente à emporter dans un centre commercial sinon un petit local, soit pour un format moyen disposant de quelques places assises, ou alors pour un grand format”, précise Elie Sanouiller-Salvatore.

Et plus tard “participer à l’élaboration des recettes voire même avoir la mainmise dessus, tant que l’enseigne reste garante de la qualité des produits. Et qu’ils nous les auront soumises au préalable pour que nous les validions ensemble”, complète ce dernier.

Néanmoins, “l’enseigne ne recrutera que des profils déjà issus du monde de la restauration, sinon qui n’en sont pas à leur première franchise, justement pour assurer un certain débit aux heures de pointe et servir le client en moins de 5 minutes. À savoir qu’il y aussi de grosses commandes pour les entreprises, qui constituent déjà 12 % de notre chiffre d’affaires”, prévient le restaurateur.

Enfin, comme tout bon franchiseur, le dirigeant s’assurera d’une bonne intégration des candidats au sein du réseau. “Nous assurerons leur intégration via un suivi d’un mois maximum post ouverture pour leur donner toutes les bases au démarrage. Et leurs salariés seront aussi formés pendant deux semaines par nos équipes, l’effectif idéal étant de trois personnes en moyenne en point de vente, franchisé inclus”. Affaire à suivre en septembre, période autour de laquelle Elie Sanouiller-Salvatore prévoit justement d’intensifier ses recherches pour accroître ses rangs.

*l’enseigne a été accompagnée par Studio Furious dans son identité graphique

