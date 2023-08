La Mie Câline ouvre un magasin à Montbrison !

La Mie Câline, acteur français majeur des terminaux de cuisson depuis 1985 via son offre de pains, viennoiseries, pâtisseries et de restauration rapide, continue son développement en régions. Grâce à son réseau de 242 magasins, l’enseigne du groupe Monts Fournil séduit toujours plus d’entrepreneurs.

Enseigne dans cet article LA MIE CÂLINE Voir plus Rendez-vous le 8 août 2023 pour découvrir le nouveau magasin La Mie Câline à Montbrison (42) ! Après avoir passé 9 ans dans le milieu de la restauration, en cuisine, Jean Babonneau s’est réorienté en banque dans le conseil aux particuliers où il a rencontré Jean-Sébastien Capiot, son futur associé. Ensemble, ils décident de se lancer dans l’aventure de franchisés aux côtés de La Mie Câline.

Jean a suivi une formation au siège social de La Mie Câline, ainsi qu’à l’un des points de vente, un total de 8 semaines, pour acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires avant d’ouvrir son propre magasin à Montbrison. POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise La Mie Câline « Dans ma quête de franchise, La Mie Câline s’est imposée tout naturellement. En tant que client, j’aimais déjà beaucoup leurs produits, et dès le premier contact, j’ai ressenti un lien très fort. Leur accompagnement est authentique, rien n’est laissé au hasard, tout est mené avec bienveillance. » Jean Babonneau. La Mie Câline Montbrison emploiera 7 salariés et pourra recevoir tous les jours de 6H30 à 20H ses clients dans un grand magasin de 254m2 avec une capacité d’accueil de 45 personnes ! Par Sarada Nagaradjou Suivre

Type Alimentaire

Apport 80000

Implantations 242 Prendre rdv Voir la fiche