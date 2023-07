Nouvelle franchise de rénovation à Chambéry (73)

Une nouvelle agence Avenir Rénovations ouvre ses portes dans le département de la Savoie (73). C’est plus précisément dans la ville de Chambéry que Hugo Machado, nouveau franchisé à la tête de cette agence, a souhaité devenir entrepreneur dans le secteur du bâtiment. Il nous raconte son parcours et ses motivations à travers cette interview.

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?

J’ai toujours aimé la relation avec le client. C’est pour cette raison que je me suis tournée vers le métier de chargé d’affaires technico-commercial que j’ai exercé pendant 20 ans au sein d’une entreprise de bâtiment spécialisée en courant faible.

Au fil des années, je stagnais à mon poste et l’envie d’évoluer, de prendre plus de responsabilités, d’encadrer des équipes de commerciaux m’animait mais ma société ne m’offrait pas cette opportunité.

J’ai donc pris la décision de devenir chef d’entreprise dans le but de manager des équipes, de gérer mon propre planning et également de me lancer un nouveau défi.

De ce fait, j’ai commencé à m’intéresser aux réseaux de franchise car j’en avais entendu beaucoup d’avantages.

J’ai alors découvert le réseau Avenir Rénovations qui proposait un concept qui se rapprochait beaucoup de ce que je faisais précédemment, c’est-à-dire la réalisation de devis, rencontrer les clients et suivre les chantiers. C’est ce que je faisais au quotidien depuis 20 ans.

Ce réseau m’a donc immédiatement attiré et je me suis renseigné plus en détail sur le concept et la marche à suivre pour adhérer au réseau. J’ai alors eu un entretien avec le Directeur Général Mickael Di Luca. Cet entretien m’a conforté dans la vision que j’avais de cette entreprise, et donc j’ai souhaité m’engager pleinement dans l’aventure Avenir Rénovations.

La rénovation tous corps d’état est un vrai hobby pour moi. J’adore réaliser les choses par moi-même et satisfaire mes clients. Je suis fils d’artisan donc j’ai toujours baigné dans ce secteur, j’ai réalisé moi-même les travaux de rénovation pour mes propres biens…

Cette passion m’anime au quotidien et je suis fier de devenir franchisé Avenir Rénovations à Chambéry (73).

Qu’est-ce qui t’a plu dans le modèle d’Avenir Rénovations ?

Les points forts d’Avenir Rénovations sont pour moi la structure et l’organisation.

La tête de réseau est extrêmement bien structurée et c’est rassurant. La communication est en place, le logiciel métier Devibox est complet et nous facilite le quotidien. Il y a aussi une centrale d’Achat mise à notre disposition avec une équipe qui répond à toutes questions, et également tout un support technique qui est présent.

C’est tout cela qui m’a permis de m’engager avec Avenir Rénovations et de me rassurer.

Je n’ai pas peur de me projeter avec Avenir Rénovations et je suis prêt à réaliser tous les objectifs que je me suis fixés pour développer au mieux mon entreprise.