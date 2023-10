Nouvelle franchise de rénovation à Guipavas (29)

Justine, peux-tu me parler de ton parcours professionnel ?

Bien sûr ! Mon parcours professionnel dans le domaine du bâtiment a débuté en 2011, où j’ai commencé en tant que peintre sur les chantiers, une expérience qui a duré cinq ans. Après cette étape, j’ai rejoint un bureau d’études au sein d’une entreprise de peinture, occupant le poste de métreur pendant quelques années.

Bien que cette expérience m’ait apporté beaucoup, j’avais le désir d’élargir mes horizons. Ainsi, j’ai évolué vers le rôle de chargée d’affaires. Dans cette fonction, j’étais responsable de la gestion complète des chantiers de mes clients, depuis le premier rendez-vous jusqu’à la livraison finale.

Cependant, après un certain temps, j’ai ressenti le besoin de changer d’entreprise et d’explorer de nouveaux horizons. C’est ainsi que j’ai rejoint un nouveau poste en tant que commerciale dans le secteur du bâtiment. Au fil des années, j’ai réalisé que mon véritable souhait était de revenir à quelque chose de plus global, dans le domaine du tous corps d’état. Par conséquent, j’ai pris la décision de quitter mon entreprise afin de pouvoir postuler à un nouvel emploi répondant à mes aspirations.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Avenir Rénovations

Comment as-tu découvert le réseau Avenir Rénovations ?

C’est en explorant Internet que j’ai fait la découverte du réseau Avenir Rénovations. À l’époque, je recherchais un nouveau poste et je suis tombée sur une offre pour le rôle de chargée d’affaires au sein de la nouvelle agence Avenir Rénovations située à Guipavas, dans le Finistère. J’ai ensuite rencontré le franchisé de l’agence et ai obtenu le poste, ce qui a été une source de grande satisfaction !

Quels avantages trouves-tu dans le réseau Avenir Rénovations ?

Avenir Rénovations se distingue par la mise en place de nombreux processus qui favorisent une évolution rapide et sereine de l’entreprise. En tant que membre d’un réseau de franchise, je bénéficie également d’un soutien précieux de la part de la tête de réseau. La dimension rassurante du réseau, étendu sur l’ensemble du territoire national avec plus de 100 agences ouvertes, a également joué un rôle important dans ma décision. Enfin, le réseau propose une variété de formations pour permettre un perfectionnement continu et une croissance optimale. L’utilisation quotidienne du logiciel métier mis à notre disposition est d’une grande utilité et vous me permettre d’établir rapidement des devis pour mes clients.

Quelle est ton opinion sur la formation initiale dispensée par le réseau ?

La formation initiale nous prépare vraiment bien au lancement de notre agence.Elle couvre une gamme variée de sujets qui nous rendent polyvalents et surtout compétents face à nos clients. Je suis prête à rejoindre l’aventure Avenir Rénovations en tant que chargée d’affaires à Guipavas (29) !