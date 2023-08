Avenir Rénovation : nouvelle franchise de rénovation à Angoulême (16)

C’est dans le département de la Charente et plus précisément dans la ville d’Angoulême (16) qu’une nouvelle franchise de rénovation ouvre ses portes avec le réseau Avenir Rénovations. Romuald Millot est le chargé d’affaires de cette agence de rénovation tous corps d'État. Il nous partage ses précédentes expériences et sa motivation à rejoindre l’aventure Avenir Rénovations.

Enseigne dans cet article AVENIR RÉNOVATIONS Voir plus Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ? J’ai débuté ma vie professionnelle dans le secteur des technologies, un domaine dans lequel j’ai travaillé presque 11 ans. Suite à cela, j’ai commencé à bâtir mon réseau dans le secteur de l’immobilier. J’étais à mon compte en tant qu’agent immobilier pendant 5 ans. Le secteur de l’immobilier est étroitement lié à celui du bâtiment puisque j’étais amené à rencontrer des professionnels afin qu’ils puissent rénover certains logements. J’ai toujours eu une attirance pour le secteur de la rénovation, depuis mon plus jeune âge. J’ai d’ailleurs rénové plusieurs biens immobiliers moi-même. C’est cette année que j’ai souhaité me lancer pleinement dans ce domaine pour vivre de ma passion. Mon frère m’a parlé du réseau Avenir Rénovations dans lequel il travaille en tant que chargé d’affaires. Il m’a dit qu’un poste était disponible sur une nouvelle agence située à Angoulême. J’ai donc pris contact avec le franchisé de l’agence qui m’a présenté le réseau plus en détail. J’ai tout de suite adhéré au concept et j’ai finalement été sélectionné pour m’occuper de l’agence d’Angoulême en tant que chargé d’affaires. POUR PLUS D’INFORMATIONS : ouvrir une franchise Avenir Rénovations Qu’est-ce qui t’a plu dans la franchise Avenir Rénovations ? Chez Avenir Rénovations, ce qui m’a plu, c’est avant tout le contact humain. Il y a une très bonne ambiance dans le réseau et c’est agréable. De plus, il y a de nombreux outils mis à notre disposition pour performer au mieux chaque jour et faciliter notre quotidien. Je fais notamment référence au logiciel métier Devibox qui me permet de réaliser les devis de mes clients assez rapidement. Le logiciel est complet, intuitif et me facilite le quotidien. Je suis très heureux de pouvoir rejoindre cette aventure humaine qui, j’en suis sûr, m’apportera beaucoup ! Par Sarada Nagaradjou Suivre

