Avenir Rénovation : nouvelle franchise de rénovation à La Seyne-sur-Mer (83)

Peux-tu nous parler de ton parcours professionnel ?

J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant que carreleur dans le bâtiment durant plusieurs années.

Par la suite, j’ai pu évoluer dans ce secteur et devenir fournisseur de carrelage au sein d’une entreprise de revente.

J’ai également eu une expérience en terrassement avec mon père pendant quelques années. Le secteur du bâtiment m’a toujours passionné, j’aime le contact avec le client et les nouveaux challenges.

Si j’ai souhaité intégrer le réseau Avenir Rénovations, c’est parce que je n’avais plus la possibilité d’évoluer au sein de mon entreprise.

C’est lorsque j’étais fournisseur que j’ai connu Avenir Rénovations. L’un des franchisés du réseau était mon client. Nous avons commencé à discuter plus en détail du réseau et j’ai appris qu’il était à la recherche d’un chargé d’affaires pour gérer une nouvelle agence basée à la Seyne-sur-Mer (83).

C’est à ce moment-là que j’ai commencé à m’intéresser à Avenir Rénovations.

Qu’est-ce qui t’a plu dans le modèle d’Avenir Rénovations ?

Tout d’abord, c’est le poste de chargé d’affaires qui m’a plu. C’est un poste qui me permet de gérer l’ensemble d’un projet de A à Z en étant indépendant. De plus, avec Avenir Rénovations, nous touchons à de la rénovation tous corps d’état et c’est vraiment intéressant et complet.

Nous pouvons ainsi proposer une offre clé en main à nos clients !

Le réseau Avenir Rénovations me permet d’être autonome et de bénéficier de l’aide de la tête de réseau si j’en ai besoin. Le logiciel métier Devibox est un vrai atout pour moi au quotidien. Il me permet de réaliser des devis rapidement et efficacement et ainsi satisfaire pleinement mes clients.

Je suis très heureux d’être le chargé d’affaires de la nouvelle agence Avenir Rénovations La Seyne-sur-Mer (83) et de démarrer cette aventure qui, j’en suis sûr, sera très enrichissante.