Octobre Rose 2023 : la franchise au service de la solidarité

Ensemble, La Niaque l’Asso et Reconversionfranchise.com lancent le tout premier « Challenge Connecté Franchise » visant à soutenir les femmes dans leur réintégration professionnelle après une lutte contre la maladie. La franchise, en tant qu’aventure axée sur le collectif, se positionne comme un acteur clé de cette initiative. Le challenge connecté rassemble des enseignes connues telles que Hubliss, MBE France, Les Services d’Aline, Heytens, Senior Compagnie, Freedom, Popotes cantine respectueuse, ainsi que d’importants acteurs du secteur de la franchise, dont Franchise Management, la Fédération Française de la Franchise et Patria Conseil. Ces entreprises formeront des équipes qui se lanceront dans des défis sportifs et ludiques orientés vers le bien-être et la santé au travail. L’objectif ultime de ce challenge sera de réunir 10 000€ de dons au profit de La Niaque l’Asso, afin de financer des accompagnements collectifs et individuels pour les femmes souhaitant se reconvertir professionnellement après avoir surmonté la maladie. Les épreuves ? Du sport, des quiz et défis photos pour stimuler le corps et les méninges.

Soutenir la réintégration professionnelle

Les dons collectés contribueront à soutenir les femmes et les hommes touchés par la maladie en leur offrant des coachings individuels, ainsi qu’un programme de réinsertion professionnelle sur mesure. La Niaque l’Asso œuvre à tenter de redonner à ces personnes la place qu’elles méritent sur la scène professionnelle, en capitalisant sur leurs compétences nouvellement acquises pendant leur lutte contre la maladie. Cette initiative rappelle que la franchise peut potentiellement représenter une voie prometteuse pour ceux qui envisagent de se réinventer professionnellement. En cette période d’Octobre Rose, elle incite à la solidarité, à la résilience, et à l’entraide au sein de la communauté de la franchise.

Pour en savoir plus sur cette initiative solidaire et participer au Challenge Connecté Franchise, rendez-vous sur la page dédiée : https://urlz.fr/nDxm.