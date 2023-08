Pourquoi le travel retail est en plein essor ?

Fin mai, Louis Vuitton faisait sensation en dévoilant son dernier concept inédit : un salon d’aéroport. Au cœur de l’aéroport de Doha, sacré meilleur aéroport du monde en 2022 par World Airports Awards, il s’agit d’un espace détente autour de la gastronomie dont la carte a été travaillée par le chef triplement étoilé Yannick Alléno. Si cette ouverture illustre la volonté de la maison parisienne de muscler sa stratégie d’expérience de marque en travel retail, cela traduit aussi une tendance plus large : celle du rebond du tourisme de luxe, avec Chanel, Hennessy et La Prairie qui ont tous les trois récemment annoncé des ouvertures en aéroports, comme Roissy Charles de Gaulle.

Mais loin d’être uniquement cantonné aux marques de luxe, le commerce dans les zones de transit (aéroports, gares, stations de métro) reprend de l’élan. Après le trou d’air lié à la pandémie, le travel retail a ainsi rebondi en 2022 pour s’établir à 6,7 milliards d’euros en France (dont plus de la moitié pour les seuls aéroports). Reprise du trafic aérien, forte dynamique du marché du luxe, retour des touristes asiatiques, Jeux olympiques de Paris 2024, l’inauguration de nouvelles surfaces commerciales (comme celle du terminal de Paris Charles de Gaulle) … Tous ces facteurs participent au regain de dynamisme actuel.

Dans ce contexte, les ventes dans les zones de transit devraient décoller de +7 % par an en moyenne d’ici 2025 à 8,2 milliards d’euros, selon les prévisions de l’institut d’études sectorielles Xerfi. Si les frais de transport figurent parmi les premières victimes des arbitrages de consommation en période de crise du pouvoir d’achat, les ménages aisés, surreprésentés dans les aéroports, sont moins pénalisés par l’inflation. Pour le plus grand bonheur des acteurs de l’écosystème du commerce en zones de transit.

Un écosystème en ébullition

Justement, le Groupe ADP a récemment dévoilé sa nouvelle marque de retail et d’hospitalité. La marque Extime Travel Essentials Paris, qui comptera Lagardère Travel Retail en co-actionnaire, proposera une offre « d’essentiels du voyage » principalement opérée sous l’enseigne RELAY avec une offre étendue d’enseignes partenaires.

L’ambition des deux actionnaires est de “réinventer chaque jour les essentiels de demain”, à la veille des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Dans les chantiers, un programme de transformation en profondeur de l’offre commerciale sera testé dans l’enseigne RELAY avec « RELAY le Lab », qui sera par la suite déployé sur l’ensemble du réseau d’Extime Travel Essentials Paris. Mais également une extension du portefeuille de marques et de concepts déployés.

Sur les aéroports parisiens, l’enseigne sera opérée par la société Extime Duty Free Paris, détenue à 51 % par le Groupe ADP et à 49 % par Lagardère Travel Retail. La société opère 140 points de vente en 2023 à Paris-CDG et Paris-Orly.

Parmi les leaders des foncières commerciales, Lagardère Travel Retail a fin juillet annoncé des résultats “historiques”. “Lagardère Travel Retail affiche une très solide performance portée par la forte reprise du trafic aérien”, a annoncé Arnaud Lagardère, président directeur général de Lagardère SA. En effet, les résultats du groupe Lagardère au premier semestre 2023 sont en croissance de +19 %. Une progression du chiffre d’affaires soutenue par Lagardère Travel Retail, qui multiplie son Résop (résultat opérationnel courant des sociétés intégrées) par plus de 3,5 en atteignant 92 millions d’euros.

Du côté des aéroports, les projets de rénovations foisonnent. Dans le cadre de l’extension du terminal 1, Paris Charles de Gaulle a accueilli une quinzaine de boutiques de luxe supplémentaires (Cartier, Celine, Chanel, Dior…). Mais les aéroports de province ne sont pas en reste, avec des projets d’extension et de rénovation qui intègreront le développement de nouvelles surfaces commerciales. Bordeaux Mérignac devrait finaliser d’ici fin 2024 son extension de 17 000 m2, les projets des aéroports de Marseille Provence et Nice Côte d’Azur sortiront quant à eux de terre respectivement en 2024 et 2026.

Un retail en gare qui s’accélère

SNCF Gares et Connexions, filiale de l’opérateur ferroviaire SNCF, continue à investir massivement dans la rénovation de ses gares. Comptant déjà des projets de rénovations livrés comme la gare de Nantes, Paris Montparnasse ou la Gare de Lyon, d’ici 2025, les chantiers des gares de Toulouse Matabiau, Lyon Part Dieu et Paris Austerlitz arriveront à leur terme avec à la clé des surfaces commerciales décuplées.

Pour la SNCF Gares & Connexions, l’enjeu est de renforcer l’attractivité de ses centres commerciaux en s’intégrant au mieux au tissu commercial du quartier, pour s’adresser aussi à leur zone de chalandise locale et non plus seulement aux voyageurs.

Ainsi, des services de proximité comme des crèches (gare de Suresnes, Saint Germain Bel Air, Ermont Eaubonne), des centres de santé (Montparnasse, Lille Europe, Rouen), et des ateliers de vélos et trottinettes (Nanterre la Folie, Juvisy et Grenoble). Avec plus de 3 000 gares et 10 millions de visiteurs par jour – avec en prévision 13 millions de visiteurs d’ici 2025 – au total en 2022, ce sont plus de 110 commerces qui ont ouvert en gare et plus de 105 contrats qui ont été signés par SNCF Retail et Connexions pour des ouvertures dans les années à venir, annonce Raphaël Polli dans l’Observatoire des sites commerciaux 2023.

De nombreuses opportunités

Quatre gares font l’objet de projets importants. Avec l’arrivée imminente des JO 2024 et de la coupe du monde de rugby en 2023, la gare du Nord va ainsi connaître une importante modernisation, avec à la clé, dès 2023, 30 ouvertures de commerces sur les 50 attendus. On pourra y compter des enseignes comme Starbucks, Pierre Hermé ou Miniso.

En septembre 2023, la gare de Toulouse ouvrira 11 commerces sur 2 000m2, comme Picto et Mozza&Co. Des travaux continueront jusqu’à fin 2023 pour accueillir les derniers commerces. La gare de Strasbourg de son côté finalisera en automne 2023 la première phase de son projet d’extension et de rénovation, avec 4 ouvertures de prévues : Maison Pradier, Sushi Shop, Terres d’Alsace et Relay.

Enfin, les récentes galeries de la Gare de Lyon Part-Dieu continuent leur développement. Avec ses premiers commerces qui ont ouvert en 2022, la galerie Villette accueillera prochainement des acteurs locaux comme le bouchon lyonnais Daniel et Denise, de même que des acteurs internationaux comme Prêt à Manger. La commercialisation de la galerie Béraudier avance elle aussi, avec des opportunités en hygiène/beauté, équipement de la maison, de la personne et accessoires.

Intensification du développement commercial, diversification des concepts, montée en gamme des enseignes… Les ambitions de SNCF Retail et Connexions sont fortes. Pour retrouver toutes les nombreuses opportunités commerciales de la filiale de l’opérateur ferroviaire, rendez-vous sur Retail&Connexions.